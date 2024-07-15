Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова обсудила ситуацию вокруг олимпийского бойкота и комментарий фигуриста Евгения Плющенко, который отказался поддержать бойкот и метафорически отправил депутатов "в космос". Журова подчеркнула, что каждый спортсмен должен сам решать, участвовать в Олимпиаде или нет, и выразила мнение, что официальный бойкот России был не объявлен, но фактически имеет место.
Она также заявила, что Международный олимпийский комитет специально провоцировал Россию к официальному объявлению бойкота, чтобы потом ограничить участие российских спортсменов даже после завершения конфликта. Журова упомянула, что такие действия могут закрыть путь к Олимпиадам для будущих поколений российских спортсменов.
Также Ирина Роднина, депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка, охарактеризовала как "анонимку" высказывание Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию. Роднина заявила, что если упоминаются депутаты, должны быть названы конкретные имена, и предложила допрашивать Плющенко для выяснения его намерений.
Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже, критикуя депутатов, которые призывали к бойкоту. Он подчеркнул, что спортсмены, так же как и депутаты, усердно трудятся каждый день, и предложил депутатам поставить себя на место спортсменов. Плющенко утверждает, что отказ России от участия в Олимпиаде будет означать слабость, так как спортсмены представляют свою страну на международной арене.
Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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