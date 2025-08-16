1,29 миллиарда на спорт: что готовят для будущих чемпионов в школе Алины Загитовой

В Татарстане началось строительство спортивной школы, которая будет носить имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

"Решение принято. Начаты работы. Планируем это завершить, как я говорил, в течение года, то есть к лету следующего года", — уточнил глава регионального ведомства, добавив, что вместе с Загитовой обсуждает формат работы будущей организации.

По предварительным данным, на возведение здания потребуется 1,29 миллиарда рублей.

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая полный комплект титулов: олимпийское золото (2018), звание чемпионки мира и Европы, а также победу в финале Гран-при.