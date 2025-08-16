Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алина Загитова
Алина Загитова
© commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:24

1,29 миллиарда на спорт: что готовят для будущих чемпионов в школе Алины Загитовой

В Татарстане начали строить спортшколу имени Алины Загитовой

В Татарстане началось строительство спортивной школы, которая будет носить имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

"Решение принято. Начаты работы. Планируем это завершить, как я говорил, в течение года, то есть к лету следующего года", — уточнил глава регионального ведомства, добавив, что вместе с Загитовой обсуждает формат работы будущей организации.

По предварительным данным, на возведение здания потребуется 1,29 миллиарда рублей.

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая полный комплект титулов: олимпийское золото (2018), звание чемпионки мира и Европы, а также победу в финале Гран-при.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пит МакКолл и Джонатан Фейдер назвали ошибки, мешающие достигать целей в новом году сегодня в 7:10

Как одно слово способно превратить проваленные обещания в реальные победы

Большинство новогодних обещаний рушатся уже к февралю. Но есть способ заменить их гибкими намерениями и всё-таки достичь желаемого.

Читать полностью » Эксперт по йоге Клэр Грив назвала 7 полезных эффектов позы Маласана сегодня в 6:50

Йогический присед, способный заменить половину спортзала

Простая йогическая поза способна улучшить гибкость, снизить стресс и даже помочь пищеварению. Узнайте, почему Маласана полезна в любом возрасте.

Читать полностью » Как выполнять 10-минутную разминку со штангой перед силовой тренировкой — рекомендации фитнес-инструкторов сегодня в 6:10

Пять движений, которые спасут суставы перед тяжёлой тренировкой

Узнайте, как 10-минутная разминка со штангой способна улучшить технику, увеличить силовые показатели и защитить от травм.

Читать полностью » Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин сегодня в 5:50

Эти упражнения продлевают молодость и возвращают энергию

Силовые тренировки укрепляют тело, улучшают гормональный фон и снижают риск травм. 5 упражнений, которые помогут женщинам стать сильнее.

Читать полностью » Нейрохирург Дэвид Уэллс-Рот назвал основные факторы боли в зоне L5-S1 сегодня в 5:10

L5-S1 под ударом: что в позвоночнике ломается первым и почему это опасно

Боль в пояснице может скрывать проблемы в ключевом суставе L5-S1. Почему он так уязвим и какие шаги помогут облегчить состояние?

Читать полностью » Татьяна Скотт представила комплекс упражнений с резиновой лентой для рук и пресса сегодня в 4:50

Резинка вместо зала: как простая лента заставляет работать мышцы по-новому

Эластичная лента может заменить гантели и штанги: узнай, как 5 простых упражнений одновременно прокачают руки и пресс, сохраняя нагрузку до конца движения.

Читать полностью » В годовщину гибели Нейта Харди спортсмены по миру выполняют тренировку сегодня в 4:28

Упражнения, которые собирают спортсменов по всему миру — что скрывает тематическая тренировка

Тренировка "Нейт" — испытание на выносливость и память. 20 минут силовых движений, масштабируемых под любой уровень, в честь павшего героя.

Читать полностью » Полный комплекс упражнений в постели от персональных тренеров из США сегодня в 4:10

Как кровать превращается в полноценный спортзал за 20 минут

Даже лёжа в постели можно прокачать всё тело за 20 минут. Рассказываем, как превратить утро в эффективную тренировку без спортзала.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили, где чаще всего прячутся потерявшиеся домашние кошки
Еда

Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства
Спорт и фитнес

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток
Садоводство

Эксперты советуют не использовать инсектициды на цветущих растениях для защиты пчёл и бабочек
ДФО

Топ-5 направлений для осеннего отдыха: цены, погода, впечатления
Красота и здоровье

Вирус Чикунгунья: как защититься от тропической болезни
Наука и технологии

Ученые обнаружили самый далекий радиовсплеск, проливающий свет на раннюю Вселенную
Питомцы

Ветеринары объяснили, как ухаживать за тарантулами и другими экзотическими питомцами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru