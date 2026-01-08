Запрет на всё: почему в Милане и Кортина-д’Ампеццо нельзя будет показать даже значок с медведем

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии российская символика будет полностью запрещена — как для спортсменов, так и для болельщиков. Решение затрагивает не только официальные церемонии, но и поведение зрителей на трибунах, что делает режим нейтральности максимально жестким. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на разъяснения Международного олимпийского комитета.

Запрет на флаги и символику

Международный олимпийский комитет установил полный запрет на использование и демонстрацию флага Российской Федерации и любых других символов, ассоциирующихся с Россией, на объектах зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ограничения будут действовать на протяжении всего периода соревнований в феврале 2026 года.

Согласно правилам МОК, болельщикам запрещено проносить российские флаги на трибуны и использовать их во время соревнований. В случае нарушения стюарды или представители правоохранительных органов вправе изъять символику либо удалить зрителя с олимпийского объекта. Таким образом, запрет распространяется не только на официальную атрибутику, но и на частные проявления поддержки.

Нейтральный статус российских спортсменов

Российские атлеты на Играх-2026 будут допущены к участию исключительно в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Этот формат полностью исключает использование национальной идентификации. Спортсменам запрещено применять флаг, герб или любые иные визуальные элементы, указывающие на принадлежность к Российской Федерации.

Нейтральный статус предполагает участие без командной символики и национального представительства. Он распространяется на экипировку, оформление официальных мероприятий и публичные церемонии, связанные с соревнованиями. Таким образом, присутствие России на Олимпиаде будет сведено исключительно к индивидуальным выступлениям спортсменов.

Причины ужесточения правил

В МОК пояснили, что дополнительные меры стали реакцией на инцидент, произошедший ранее в Италии во время лыжной многодневной гонки "Тур де Ски". Тогда на трибунах появились болельщики с российскими флагами, которые публично поддерживали российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

Этот эпизод, как отмечается, стал поводом для пересмотра подходов к соблюдению нейтрального статуса на будущих международных стартах. В результате Олимпийские игры 2026 года станут одними из самых строгих по части контроля символики и визуальных проявлений национальной принадлежности.