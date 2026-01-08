Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Олимпиада
Олимпиада
© commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:38

Запрет на всё: почему в Милане и Кортина-д’Ампеццо нельзя будет показать даже значок с медведем

МОК запретил российскую символику на Олимпийских играх 2026 года — РГ

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии российская символика будет полностью запрещена — как для спортсменов, так и для болельщиков. Решение затрагивает не только официальные церемонии, но и поведение зрителей на трибунах, что делает режим нейтральности максимально жестким. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на разъяснения Международного олимпийского комитета.

Запрет на флаги и символику

Международный олимпийский комитет установил полный запрет на использование и демонстрацию флага Российской Федерации и любых других символов, ассоциирующихся с Россией, на объектах зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ограничения будут действовать на протяжении всего периода соревнований в феврале 2026 года.

Согласно правилам МОК, болельщикам запрещено проносить российские флаги на трибуны и использовать их во время соревнований. В случае нарушения стюарды или представители правоохранительных органов вправе изъять символику либо удалить зрителя с олимпийского объекта. Таким образом, запрет распространяется не только на официальную атрибутику, но и на частные проявления поддержки.

Нейтральный статус российских спортсменов

Российские атлеты на Играх-2026 будут допущены к участию исключительно в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Этот формат полностью исключает использование национальной идентификации. Спортсменам запрещено применять флаг, герб или любые иные визуальные элементы, указывающие на принадлежность к Российской Федерации.

Нейтральный статус предполагает участие без командной символики и национального представительства. Он распространяется на экипировку, оформление официальных мероприятий и публичные церемонии, связанные с соревнованиями. Таким образом, присутствие России на Олимпиаде будет сведено исключительно к индивидуальным выступлениям спортсменов.

Причины ужесточения правил

В МОК пояснили, что дополнительные меры стали реакцией на инцидент, произошедший ранее в Италии во время лыжной многодневной гонки "Тур де Ски". Тогда на трибунах появились болельщики с российскими флагами, которые публично поддерживали российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

Этот эпизод, как отмечается, стал поводом для пересмотра подходов к соблюдению нейтрального статуса на будущих международных стартах. В результате Олимпийские игры 2026 года станут одними из самых строгих по части контроля символики и визуальных проявлений национальной принадлежности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

98% Пушкинских карт оформили через приложение Госуслуги — Минцифры сегодня в 8:49
Цифровизация культуры на марше: как 1,5 миллиона электронных карт убили бумажный формат

В 2025 году почти все "Пушкинские карты" были оформлены онлайн — Минцифры подвело итоги цифровизации культурной программы.

Читать полностью » Школа вправе требовать справку о выздоровлении перед допуском в класс — Елена Болотова сегодня в 4:52
Обычная простуда может задержать ребёнка дома: санитарные правила не верят словам родителей

Школа вправе требовать справку после болезни: врач решает, можно ли ребёнку вернуться в коллектив и есть ли ограничения для занятий

Читать полностью » Онлайн-регистрация автомобиля в ГИБДД стала массовой услугой для водителей — Минцифры РФ сегодня в 4:52
6 миллионов заявлений — и ни одной двери: регистрация автомобиля стала цифровым ритуалом

В 2025 году миллионы россиян оформили регистрацию авто через "Госуслуги", а в приложении для водителей уже сотни тысяч чатов — зачем они нужны?

Читать полностью » Чебурашка 2 заработал 9,8 млн рублей в прокате ЯНАО за первую неделю января — ЕАИС сегодня в 4:52
Новогодний прокат пошёл по детскому сценарию: два фильма стали главными магнитами ЯНАО

В ямальских кинотеатрах первые дни 2026 года прошли под знаком семейного кино: два фильма собрали почти 32 тысячи зрителей и миллионы рублей.

Читать полностью » В тепличных томатах выявляют опасные для урожая вирусы — Россельхознадзор вчера в 15:16
Теплицы под ударом: в южном регионе нашли вирусы, способные уничтожить урожай томатов

В тепличных томатах Волгоградской области выявили опасные вирусы. Они не вредят человеку, но могут уничтожить большую часть урожая.

Читать полностью » Винтажные кружевные салфетки стали популярными рождественскими подарками — Mash вчера в 14:07
То, что считали хламом, превратилось в подарок за 50 тысяч: винтаж вернулся неожиданно

Кружевные салфетки, знакомые по советским интерьерам, неожиданно стали дорогим рождественским подарком: редкое производство и ручной труд подняли цену до десятков тысяч рублей.

Читать полностью » Рождество Христово открывает цикл праздников — РПЦ вчера в 11:48
Рождественский пост завершён, но праздники только начинаются: что ждёт православных христиан

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Это событие завершается Рождественским постом. Как православные готовятся к праздникам, читайте в статье.

Читать полностью » ВШЭ будет формировать доклад о старшем поколении раз в два года — ТАСС вчера в 9:17
Социальная политика вслепую закончилась: зачем власти понадобились регулярные отчеты о пенсионерах

В России начнут регулярно анализировать уровень жизни пенсионеров: первый комплексный доклад о социально-экономическом положении подготовят в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Челябинске и других городах уберут лишние дорожные знаки — Autonews.ru
Общество
Бесстыковые пути снижают шум и вибрации в поездах — njcar.ru
Туризм
Китай может обойти Египет и ОАЭ по популярности у туристов в 2026 году — АТОР
ПФО
В Башкирии появились новые кемпинги для автотуристов — АТОР
Красота и здоровье
Яичница и омлеты повышают риск инфаркта — врач Умнов
Происшествия
Российских туристов эвакуировали из Йемена в Саудовскую Аравию — РИАН
Наука
Аммониты пережили динозавров на 68 тысяч лет — Scientific Reports
ПФО
Потребление алкоголя в Ульяновской области составило 8,75 литра на человека — ЕМИСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet