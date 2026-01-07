Даже болельщикам нельзя: МОК ввёл новый запрет перед Олимпиадой

Использование национальных символов на крупных спортивных турнирах снова стало предметом жёсткого регулирования. На фоне повышенного внимания к статусу российских спортсменов Международный олимпийский комитет решил расширить список ограничений, касающихся присутствия России на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на пресс-службу МОК.

Решение МОК и его формулировка

Международный олимпийский комитет подтвердил запрет на использование российского флага и других символов, связанных с Россией, на трибунах во время Олимпийских игр 2026 года. Информация была озвучена в комментарии пресс-службы МОК для Sveriges Radio и касается не только официальной атрибутики, но и действий болельщиков.

В МОК пояснили, что решение было принято после инцидента на этапе лыжной многодневки "Тур де Ски".

"Российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены во время Олимпийских игр. Это правило было введено после того, как во время "Тур де Ски" был замечен российский флаг среди болельщиков", — говорится в материале.

Поводом стала ситуация на "Тур де Ски"

Инцидент, на который ссылается МОК, произошёл 4 января во время заключительной гонки "Тур де Ски". Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвёртое место в масс-старте, после чего состоялась церемония награждения.

Во время этой церемонии несколько болельщиков были замечены с российскими флагами на трибунах. Именно этот эпизод, по информации МОК, стал формальным поводом для введения дополнительного запрета, который теперь будет действовать на Олимпийских играх.

Статус российских спортсменов на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, без использования национальной символики.