Милли Бобби Браун
© Instagram / milliebobbybrown by Unknown author is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:51

Гимнастка на одной ноге сделала Америку великой: теперь её историю сыграет звезда "Очень странных дел"

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме Джии Копполы "Perfect" — The Hollywood Reporter

Милли Бобби Браун, прославившаяся благодаря сериалу "Очень странные дела", примерит на себя образ гимнастки Керри Страг в новом проекте Джии Копполы "Идеальная" ("Perfect"). Картина будет посвящена одной из самых драматичных страниц в истории олимпийского спорта.

Американская спортсменка Керри Страг навсегда вошла в историю Олимпийских игр 1996 года, когда вместе с командой "Великолепная семерка" завоевала для США первое в истории золото в командном первенстве по спортивной гимнастике. Этот успех стал возможен благодаря ее знаменитому прыжку через козла, выполненному на травмированной лодыжке. Подняться на пьедестал Страг уже не смогла — на церемонию награждения ее вынес тренер.

Сюжет будущего фильма

Джия Коппола экранизирует сценарий Ронни Сандала, известного по драме "Борг/Макинрой". В центре истории окажется не только сама победа, но и цена, которую пришлось заплатить спортсменке за легендарное выступление.

Милли Бобби Браун выступает не только в главной роли, но и в качестве сопродюсера картины. Вместе с ней над проектом работают Ник Боуэр (Riversypne Pictures) и Томас Бенски (Magna Studios).

"Великолепная семерка" известна тем, что выиграла первое командное золото на Олимпиаде для США, — сообщил The Hollywood Reporter.

Сравнение: актриса и прототип

Критерий Милли Бобби Браун Керри Страг
Возраст в момент событий 20 лет (актриса на момент съемок) 18 лет на Олимпиаде-1996
Образ в кино Героиня, совмещающая уязвимость и силу Реальная гимнастка, ставшая символом воли
Международное признание Netflix-сериалы, кинофраншизы Олимпийская золотая медалистка
Влияние Поп-икона поколения Z Легенда мирового спорта

Как создается спортивный байопик: пошагово

  1. Выбор героя, чья история вдохновляет и имеет драматический потенциал.

  2. Работа сценариста над адаптацией реальных событий.

  3. Подбор актера, способного передать физическую и эмоциональную нагрузку роли.

  4. Сотрудничество с тренерами и хореографами для достоверного воссоздания упражнений.

  5. Съемка ключевых сцен с акцентом на спортивную эстетику и драматизм момента.

  6. Финальная обработка и выпуск фильма на платформе — в данном случае Netflix.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пригласить неподготовленного актера без спортивного бэкграунда.

  • Последствие: недостоверные сцены, критику со стороны зрителей и профессионалов.

  • Альтернатива: как в случае с Милли Бобби Браун, привлекать актеров, готовых к тренировкам и глубокому вживанию в роль.

А что если…

Что если бы Керри Страг не рискнула выполнить свой последний прыжок? США, вероятно, не получили бы первое командное золото, а сама гимнастка осталась бы известна лишь узкому кругу фанатов спорта. История команды "Великолепная семерка" вряд ли приобрела бы столь мифологический ореол.

FAQ

Как выбрать спортивный байопик для семейного просмотра?
Ориентируйтесь на возрастной рейтинг и ценности, которые транслирует фильм. "Идеальная" поднимает тему мужества и силы воли.

Сколько стоит производство таких картин?
Бюджет спортивных драм колеблется от 10 до 50 млн долларов, в зависимости от уровня постановки и актеров.

Что лучше: документальный фильм или художественный байопик?
Документалка передает факты, байопик добавляет драматургию и эмоциональную глубину. Идеальный вариант — смотреть оба формата.

Мифы и правда

  • Миф: гимнастика — это исключительно о красоте движений.

  • Правда: это прежде всего огромная физическая нагрузка и риск травм.

  • Миф: победы в спорте — результат таланта.

  • Правда: без ежедневных тренировок даже самый талантливый спортсмен не добьется успеха.

3 интересных факта

  1. В 1996 году телевизионную трансляцию победы "Великолепной семерки" посмотрели более 60 миллионов зрителей.

  2. После Олимпиады Керри Страг стала сотрудницей Белого дома и работала в министерстве юстиции США.

  3. Милли Бобби Браун — одна из самых молодых актрис, ставших продюсером полнометражного фильма для Netflix.

