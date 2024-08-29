"Дьявол": Олланд оскорбил миллиардера Маска за визит в Елисейский дворец

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, комментируя визит Илона Маска в Елисейский дворец, сравнил американского предпринимателя с дьяволом.
В публикации CNews указано, что Олланд выразил недоумение по поводу приглашения Маска в резиденцию французского президента, отметив, что это подобно тому, как если бы в дом пригласили зловещую личность.
При этом, по мнению Олланда, нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона это обстоятельство, очевидно, не смущает. Напомним, что встреча Макрона и Маска состоялась в Париже в прошлом году.
Кроме того, Олланд высказал мнение, что Илон Маск не питает добрых чувств к человечеству.
Ранее, в понедельник, бывший депутат британского парламента и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал Маска воздержаться от поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Фото: www. flickr. com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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