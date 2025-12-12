Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Оливье по-советски
Оливье по-советски
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:36

Салат "Оливье" неожиданно изменил цену: в регионах произошло то, чего никто не ждал

Набор продуктов для салата "Оливье" подешевел в 15 регионах России — данные ЦСР

Рост цен на продукты в преддверии праздников традиционно воспринимается как неизбежность, однако в этом году ситуация с одним из самых популярных блюд оказалась не столь однозначной. Об этом сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР), проанализировав стоимость набора продуктов для приготовления салата "Оливье" в российских регионах.

Общая динамика цен на классический рецепт

По оценкам экспертов ЦСР, средняя стоимость набора продуктов для приготовления 800 граммов "Оливье" с колбасой составила 230,25 рубля. Это на 2,03% больше, чем годом ранее, когда аналогичный набор обходился в 225,65 рубля. Таким образом, в целом по стране традиционный салат подорожал, хотя рост оказался умеренным.

При этом внутри набора зафиксировано снижение цен на отдельные ингредиенты. Дешевле стали яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук. Эти изменения частично сдержали общий рост стоимости блюда, несмотря на подорожание других составляющих.

Региональные различия и снижение цен

Несмотря на средний рост по стране, в 15 регионах России набор продуктов для "Оливье" с колбасой стал дешевле. Среди них Москва, Брянская, Воронежская, Тверская, Тульская и Челябинская области, а также Коми, Крым, Ингушетия, Чечня, Тыва, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.

Самая низкая стоимость классического салата зафиксирована в Мордовии — менее 180 рублей. Самым дорогим регионом стала Чукотка, где цена превысила 497 рублей. При этом наибольшее подорожание отмечено в Карелии — сразу на 12,6% по сравнению с прошлым годом.

Альтернативные версии салата

Отдельно ЦСР оценил стоимость "Оливье" с красной рыбой. Порция весом 224 грамма в среднем подорожала на 6,2% и достигла 695 рублей. Однако в шести регионах — Калмыкии, Крыму, Ставропольском крае, Брянской, Курганской и Курской областях — этот вариант салата стал дешевле.

Максимальный рост цен на рыбный "Оливье" зафиксирован в Ненецком автономном округе — на 25,5%. Дороже всего такое блюдо обойдется в Мурманской области, где стоимость превышает 900 рублей, а дешевле всего — на Чукотке, около 532 рублей.

Самый доступный вариант

Наиболее бюджетным остается вегетарианский "Оливье" с грибами вместо мяса или рыбы. За год его стоимость выросла на 4,4% и составила в среднем 201,7 рубля. Самая высокая цена на этот вариант зафиксирована на Чукотке — более 480 рублей.

Минимальная стоимость вегетарианского салата отмечена в Ингушетии, где набор продуктов обходится примерно в 144 рубля, что делает его самым доступным вариантом традиционного блюда.

