Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Оливье по-советски
Оливье по-советски
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:08

Новогодний сюрприз от ценников: на Кубани оливье выросло в цене быстрее, чем по всей стране

Салат оливье подорожал на Кубани на 6 процентов — Чек Индекс

В предновогодний сезон обсуждение традиционного оливье становится не только гастрономической темой, но и индикатором экономических изменений, и, как сообщает издание "Краснодарские известия", в 2025 году салат заметно подорожал на Кубани. Рост стоимости оказался ощутимее, чем в среднем по стране, хотя отдельные ингредиенты, напротив, подешевели благодаря удачному урожаю.

Цена набора и сравнение с прошлым годом

По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", во второй половине ноября комплект продуктов для классического оливье с колбасой на четырёх человек в Краснодарском крае стоит 608 рублей. Год назад аналогичный набор обходился примерно в 574 рубля, что фиксирует рост на 6%. В среднем по России расходы составляют 573 рубля, а прирост держится на уровне 4,8%. Несмотря на подорожание, "индекс оливье" остаётся ниже инфляционных значений, что позволяет говорить о сравнительно умеренной динамике в продуктовой корзине.

Эксперты уточняют, что расхождение между региональными и общероссийскими показателями связано с разницей в ценах на отдельные категории продуктов. На юге сырые овощи и зелень традиционно реагируют на сезонные факторы сильнее, чем упакованные продукты длительного хранения. Тем не менее в ряде позиций наблюдается снижение, что частично сглаживает общую картину.

Какие продукты подорожали

Среди ингредиентов, наиболее повлиявших на итоговую стоимость праздничного блюда, аналитики выделили свежую зелень, подорожавшую на 26%. Майонез и маринованные огурцы прибавили по 10%, что отражает стоимость переработки и логистики. Варёная колбаса выросла в цене на 3%, оставаясь одним из самых стабильных компонентов салата. Незначительное повышение затронуло морковь и зелёный горошек, однако их вклад в общую стоимость менее значителен.

Специалисты подчёркивают, что именно удорожание зелени стало ключевым фактором заметного увеличения "оливье"-бюджета в регионе. Без этой позиции рост мог бы оказаться ещё скромнее, сохранившись в пределах общероссийского тренда. Влияние зелени на итоговую стоимость объясняется её высокой долей в структуре овощных ингредиентов и чувствительностью к погодным условиям.

Что подешевело и почему

Часть традиционных компонентов напротив подешевела. Картофель снизился в цене на 15%, яйца — на 6%, репчатый лук — на 9%. Эти категории зависят от сезонного предложения и урожайности, которая в 2025 году оказалась благоприятной для южных регионов. Хороший сбор овощей позволил удержать цены на ключевые позиции, обычно составляющие основу любого салата.

При таких условиях общий рост стоимости оливье выглядит более умеренным, чем мог бы быть. Разнонаправленная динамика цен показала, что продуктовый рынок сохраняет баланс: одни ингредиенты дорожают из-за сезонных и логистических причин, другие — становятся доступнее благодаря стабильным поставкам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Новороссийске зафиксировали превышение ПДК взвешенных частиц — Кубань 24 сегодня в 8:25
Воздух в Новороссийске превзошёл все нормы: вот что советуют врачи, чтобы избежать отравления

В Новороссийске из-за тления мусорного полигона несколько дней подряд фиксируют превышение вредных веществ в воздухе — власти спешно отсыпают полигон грунтом.

Читать полностью » В Ленинском районе возбудили дело за пятимесячную невыплату — Крымская газета вчера в 13:11
Пять месяцев без зарплаты — и тишина: дело на востоке Крыма обернулось уголовным ударом по работодателю

Работница из Ленинского района добилась выплаты крупной задолженности, а её неофициальный статус не спас работодателя от уголовного дела.

Читать полностью » Крым рассматривает использование очищенных стоков для полива — эксперт Николенко вчера в 13:08
Стоки, которые могут кормить поля: почему Крым упускает самый очевидный водный ресурс

Эксперты ищут альтернативы опреснению в Крыму, обсуждая скрытые водные резервы и законодательные барьеры, мешающие использовать новые технологии.

Читать полностью » Зарплаты рабочих специалистов в крае растут темпами выше инфляции вчера в 12:43
Кадровый голод накрывает Кубань: вакансии пустеют быстрее, чем приходят резюме

Кадровый голод в Краснодарском крае усиливается: дефицит чувствуется в медицине, рознице и рабочих специальностях, а рост зарплат замедляется.

Читать полностью » Суд отклонил иск о запрете обсуждать доходы местной чиновницы — Kub Mash вчера в 12:31
Доходы, которые нельзя называть: как попытка скрыть зарплату довела чиновницу до суда

В Апшеронском районе спор о праве обсуждать зарплату чиновницы дошёл до суда, но попытка признать эти сведения тайной привела к обратному результату.

Читать полностью » Урожай зерна в Краснодарском крае снизился на 20% из-за засухи вчера в 12:28
Засуха сжимает землю, а небо молчит: почему Краснодарский край всё ещё боится вызывать дождь искусственно

Южные регионы ищут способы справиться с последствиями засухи, но Краснодарский край пока избегает искусственного вызова осадков, наблюдая за опытом соседей.

Читать полностью » В горах края ожидается дождь, мокрый снег и снег с гололёдом — синоптик Вильфанд вчера в 12:21
Юг России под ударом стихии: дожди, мокрый снег и ветер переписывают прогнозы синоптиков

Юг России готовится к резкому похолоданию: синоптики предупреждают о ночных минусах, осадках и сильном ветре, который изменит привычный ритм региона.

Читать полностью » Крым направляет 1,5 млрд рублей на расширение инфраструктурных работ — Аксёнов 09.12.2025 в 20:52
Крым превращается в стройплощадку будущего: миллиардные вливания запускают волну инфраструктурных перемен

Крым направит дополнительные 1,5 млрд рублей на масштабное обновление инфраструктуры: новые дома культуры, освещение, благоустройство и поддержка муниципалитетов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошка мнёт лапками человека из-за детского инстинкта — учёные
Экономика
Банки привлекают поручителей к выплате долга при риске просрочки — Медведев
Общество
Фельдшер Варвара Дубинина начала работу в селе Красный Яр — Минздрав региона
ЮФО
Жители Ейска зафиксировали первый снег 11 декабря — синоптики
ЮФО
Следствие установило попытку скрыть новорождённого в диване — пресс-служба судов региона
Красота и здоровье
Кардиохирурги Тюмени провели редкую операцию Борста — Комсомольская правда
Еда
Греческий йогурт улучшает вкус яичницы-болтуньи — Express
Красота и здоровье
Число взрослых с диабетом удвоилось с 1990 года — ВОЗ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet