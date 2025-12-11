Новогодний сюрприз от ценников: на Кубани оливье выросло в цене быстрее, чем по всей стране

В предновогодний сезон обсуждение традиционного оливье становится не только гастрономической темой, но и индикатором экономических изменений, и, как сообщает издание "Краснодарские известия", в 2025 году салат заметно подорожал на Кубани. Рост стоимости оказался ощутимее, чем в среднем по стране, хотя отдельные ингредиенты, напротив, подешевели благодаря удачному урожаю.

Цена набора и сравнение с прошлым годом

По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", во второй половине ноября комплект продуктов для классического оливье с колбасой на четырёх человек в Краснодарском крае стоит 608 рублей. Год назад аналогичный набор обходился примерно в 574 рубля, что фиксирует рост на 6%. В среднем по России расходы составляют 573 рубля, а прирост держится на уровне 4,8%. Несмотря на подорожание, "индекс оливье" остаётся ниже инфляционных значений, что позволяет говорить о сравнительно умеренной динамике в продуктовой корзине.

Эксперты уточняют, что расхождение между региональными и общероссийскими показателями связано с разницей в ценах на отдельные категории продуктов. На юге сырые овощи и зелень традиционно реагируют на сезонные факторы сильнее, чем упакованные продукты длительного хранения. Тем не менее в ряде позиций наблюдается снижение, что частично сглаживает общую картину.

Какие продукты подорожали

Среди ингредиентов, наиболее повлиявших на итоговую стоимость праздничного блюда, аналитики выделили свежую зелень, подорожавшую на 26%. Майонез и маринованные огурцы прибавили по 10%, что отражает стоимость переработки и логистики. Варёная колбаса выросла в цене на 3%, оставаясь одним из самых стабильных компонентов салата. Незначительное повышение затронуло морковь и зелёный горошек, однако их вклад в общую стоимость менее значителен.

Специалисты подчёркивают, что именно удорожание зелени стало ключевым фактором заметного увеличения "оливье"-бюджета в регионе. Без этой позиции рост мог бы оказаться ещё скромнее, сохранившись в пределах общероссийского тренда. Влияние зелени на итоговую стоимость объясняется её высокой долей в структуре овощных ингредиентов и чувствительностью к погодным условиям.

Что подешевело и почему

Часть традиционных компонентов напротив подешевела. Картофель снизился в цене на 15%, яйца — на 6%, репчатый лук — на 9%. Эти категории зависят от сезонного предложения и урожайности, которая в 2025 году оказалась благоприятной для южных регионов. Хороший сбор овощей позволил удержать цены на ключевые позиции, обычно составляющие основу любого салата.

При таких условиях общий рост стоимости оливье выглядит более умеренным, чем мог бы быть. Разнонаправленная динамика цен показала, что продуктовый рынок сохраняет баланс: одни ингредиенты дорожают из-за сезонных и логистических причин, другие — становятся доступнее благодаря стабильным поставкам.