Выращивает оливковое дерево без трудностей: все секреты и нюансы

Выбор правильного местоположения

Выберите солнечное место в своем саду или дворе. Оливковые деревья любят солнечный свет, поэтому найдите место, где они могут получить его в большом количестве.

Подготовка почвы

Оливковые деревья предпочитают хорошо дренированную почву. Добавьте в почву немного песка или гравия для улучшения дренажа. Убедитесь, что уровень pH почвы составляет от 6 до 7.

Посадка оливкового дерева

Выкопайте яму, которая немного больше корневого кома вашего молодого оливкового дерева. Поместите деревце в лунку и засыпьте ее грунтом. Хорошо полейте дерево после посадки.

Полив

Оливковые деревья не нуждаются в большом количестве воды. Поливайте дерево глубоко, но нечасто. Дайте почве просохнуть между поливами.

Мульчирование

Нанесите слой мульчи вокруг основания дерева, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

Обрезка

Обрежьте оливковое дерево, чтобы удалить все мертвые или нежелательные ветки. Это помогает дереву сосредоточить свою энергию на здоровом росте.

Удобрение

Оливковые деревья обычно не требуют большого количества удобрений. Сбалансированного удобрения весной должно быть достаточно.

Сбор урожая оливок

Как только ваше оливковое дерево созреет, обычно через несколько лет, вы можете собирать урожай оливок. Обычно это делается поздней осенью.

Борьба с вредителями

Следите за вредителями, такими как тля или щитовка. Если вы заметили какие-либо проблемы, используйте инсектицидное мыло или масло нима для их контроля.

Фото: commons.wikimedia.org/Rosa-Maria Rinkl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)