оливки
оливки
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:08

Оливки вместо валерьянки: кошки нашли себе новое развлечение

Реакция кошек на оливки сравнима с кошачьей мятой — мнение специалистов

Кошки — существа, которые всегда умеют удивлять своих хозяев. Иногда их внимание привлекают самые неожиданные вещи: от пакетов и коробок до необычных запахов и продуктов. Среди таких "странных" увлечений особенно выделяются оливки. Многим владельцам пушистых питомцев знакома ситуация, когда кот с интересом тянется к тарелке с маслинами или даже требует попробовать. Кажется странным: что может связывать хищника по природе и плоды оливкового дерева? Попробуем разобраться.

Почему кошек тянет к оливкам

Секрет кроется в тонком обонянии. Человеческий нос не способен уловить большинство нюансов, которые без труда различает кошка. В оливках содержатся эфирные масла с насыщенным ароматом, а также вещества, которые по своему действию напоминают кошачью мяту. Для животных это настоящий магнит: запах вызывает азарт, пробуждает любопытство и желание попробовать плод. Именно поэтому некоторые коты буквально сходят с ума, почувствовав в доме оливки.

Интересно, что реакция на оливки индивидуальна. Одни кошки остаются равнодушными, другие — ведут себя так, словно перед ними любимое лакомство. Такое поведение можно сравнить с реакцией на валериану или кошачью мяту: одни мурлыки в восторге, другие остаются абсолютно спокойными.

Чем полезны оливки для кошек

Несмотря на экзотичность этого продукта для кошачьего рациона, в нём есть полезные вещества. В оливках содержатся витамины группы В и витамин Е, а также минералы: кальций, медь, железо. Эти компоненты участвуют в поддержании здоровья шерсти и кожи, влияют на обмен веществ и общее самочувствие животного. Небольшое количество оливок, как и оливковое масло, может оказывать положительное воздействие на организм кошки.

Не случайно производители кормов и лакомств для животных нередко добавляют оливковое масло в рецептуры. Оно помогает укрепить иммунитет, поддерживает здоровье суставов и улучшает пищеварение.

Возможные риски

Однако важно помнить: кошки — хищники, и их организм не рассчитан на регулярное употребление растительной пищи. Желудочно-кишечный тракт питомцев может не справиться с перевариванием оливок в больших количествах. Последствия — расстройство желудка, диарея или рвота. Особенно это касается консервированных плодов: в них много соли и специй, которые вредны для кошачьих почек и сердца.

Даже одна сильно солёная оливка способна вызвать у животного жажду, а при частом употреблении — проблемы с мочевыделительной системой. Поэтому консервированные оливки давать нельзя. Также необходимо удалять косточки, чтобы избежать риска удушья или травмирования зубов.

Как правильно угощать кошку

Если ваш питомец проявляет интерес к оливкам, полностью запрещать ему пробовать нет необходимости. Главное — соблюдать меру. Допустимо дать маленький кусочек свежей или слегка обработанной оливы без косточки и соли. Это должно быть скорее редким лакомством, чем частью рациона. Норма — не чаще одного раза в неделю и в очень ограниченном количестве.

Куда более безопасный вариант — специальные лакомства для кошек с добавлением оливкового масла. Они сохраняют привлекательный запах и вкус для животного, но не содержат опасных добавок.

Чем заменить оливки

Если кошка настойчиво интересуется необычными продуктами, можно предложить ей более безопасные альтернативы. Чаще всего пушистым гурманам нравятся:

  • кусочки нежирного мяса или птицы, приготовленные без соли;
  • специальные кошачьи лакомства с травами или маслами;
  • игрушки с ароматом кошачьей мяты или валерианы.

Такие варианты удовлетворят любопытство питомца и при этом не нанесут вреда его здоровью.

Оливки действительно могут быть для кошек привлекательными из-за особого запаха и содержащихся в них веществ, схожих с кошачьей мятой. Но превращать их в постоянное угощение не стоит. Важно помнить: основа рациона кошки — мясо и специализированные корма. Оливки же допустимы лишь как редкий эксперимент и маленькое дополнение к основному питанию.

