Оливье, уборка и минус настроение: что больше всего раздрожает россиян перед Новым годом

© freepik by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:05

Предновогодняя суета для многих россиян всё чаще воспринимается не как радость, а как набор утомительных обязательств, от которых хотелось бы отказаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка ВТБ, проведённого среди 1,5 тысячи жителей России.

От каких дел хотят отказаться

Согласно исследованию, в списке самых нежеланных предновогодних занятий лидирует приготовление блюд для праздничного стола. От него хотели бы отказаться 47% опрошенных. Чуть меньше раздражения вызывают необходимость покупать новый наряд (44%) и траты на дорогие подарки (41%).

Также в числе утомительных дел оказалась генеральная уборка — её назвали 33% респондентов. В ВТБ отмечают, что несмотря на желание сократить нагрузку, большинство всё же вовлечены в традиционную подготовку к празднику.

"Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, лидирует приготовление блюд для новогоднего стола (47%), покупка нового наряда (44%), покупка дорогих подарков (41%) и генеральная уборка (33%)", — сообщили в пресс-службе банка.

Деньги, бюджет и импульсивные покупки

Финансовая сторона праздника остаётся чувствительной темой. 75% россиян стараются придерживаться заранее запланированного бюджета, однако треть призналась, что всё равно вынуждена тратить больше на "символы праздника".

Ещё 12% опрошенных отметили, что в преддверии Нового года совершают значительно больше импульсивных покупок. Примерно столько же — около каждого десятого — заявили, что осознанно игнорируют новогодний шопинг, стараясь не вовлекаться в потребительскую гонку.

Куда уходит время перед праздниками

Каждый третий участник опроса рассказал, что больше всего времени у него уходит на поиск подарков и подготовку праздничного стола. Каждый пятый отметил бытовые заботы, включая уборку и украшение дома.

Ещё 18% признались, что значительную часть предпраздничных дней занимают рабочие задачи, которые необходимо закрыть до конца года. При этом 20% заявили, что предновогодняя суета их практически не затрагивает.

Чего действительно хочется

Около каждого десятого россиянина использует это время свободно — для встреч с друзьями, походов в кино или на рождественские ярмарки. Именно такой формат подготовки к празднику многие считают более комфортным.

Если же говорить о желаниях, то свободное время перед Новым годом россияне хотели бы посвятить восстановлению сил (23%), общению с близкими (20%) и сну (19%), что подчёркивает усталость от перегруженного ритма конца года.

