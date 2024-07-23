Граждане Парижа, которому в ближайшее время надо будет принять спортсменов из разных стран, на самом деле не испытывают никакой радости из-за приближающихся Олимпийских игр. Как сообщается, город забит машинами, стоимость товаров сильно увеличилась, а некоторые части столицы перегородили. Жители Парижа серьёзно задумались о том, чтобы покинуть город. Об этом информирует один из журналистов РИА Новости.
Как сообщается, все набережные извилистой судоходной реки Сены в восточной части Франции перегородили различными заборами из металла. Такое нововведение на улицах столицы и крупнейшего города Франции ухудшают его внешний облик. Кроме того, парижане, которые выходят на пробежку по этим улицам, обязаны находить пути, которые не заставлены ограждениями.
Известно, что такие некомфортные условия для жизни появились после решения провести церемонию на французской реке Сене.
Журналист РИА Новости, спросив о впечатлениях от приближающихся Олимпийских играх у прохожего, получил ответ, что это мероприятие станет настоящим адом для парижан. Местный также заявил, что вся его жизнь на данный момент разрушена и, скорее всего, ему придётся покинуть столицу в ближайшее время.
Кроме того, стало известно, что некоторые территории для проезда городского транспорта перестанут временно работать. Олимпийские игры затронули и цены, которые, как говорят, сильно увеличились за последнее время.
Местный житель, с которым состоялся диалог у журналиста, заявил, что даже не собирается смотреть Олимпийские игры. По его словам, изменения в столице влияют не только на приехавших иностранцев, но и на граждан Франции.
Ещё одна опрошенная парижанка, у которой к тому же есть маленький ребёнок, также высказала своё беспокойство об обстановке в Париже. Однако, в отличие от первого собеседника, гражданка заявила, что не сможет выехать из города и придётся терпеть эти беспорядки. Она добавила, что столица Франции не является местом для проведения подобных масштабных событий.
Фото: Anne Jea (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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