Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась в негативном ключе о недопуске спортсменки Франции к торжественному мероприятию, которое знаменует собой начало ОИ в Париже, по причине ношения хиджаба. По её словам, произошедшее — это возмутительный акт сегрегации. Об этом информировали в Telegram-канале МИД РФ.
Не так давно спортсменка из Франции Соункамба Силла сообщила, что ей не разрешают участвовать в торжественном мероприятии, которое знаменует собой начало ОИ в Париже. Недопуск был аргументирован тем, что девушка носит скрывающую лицо и фигуру мусульманскую одежду.
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ заявила, что произошедшее с французской спортсменкой — это возмутительный акт сегрегации. По её словам, ещё до того, как начались крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, стало понятно, что данное мероприятие совершенно не соответствует с заявленными более одного столетия назад в столице Франции целями Олимпийского движения.
Мария Захарова также вспомнила, что спортсмены Российской Федерации и Беларуси тоже были подвергнуты лишённым достаточного основания предлогам сегрегации. Она добавила, что вновь в духе неолиберального диктата "коллективным Западом", только на этот раз в лице Франции, был нарушен священный закон "Спорт вне политики". Официальный представитель МИД добавила, что проходящие во Франции Олимпийские игры совершенно нельзя называть демократическими.
Фото: Официальная страница Марии Захаровой в Telegram
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