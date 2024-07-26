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МИД назвал недопуск атлетки из Франции на церемонию открытия ОИ актом сегрегации
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МИД назвал недопуск атлетки из Франции на церемонию открытия ОИ актом сегрегации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась в негативном ключе о недопуске спортсменки Франции к торжественному мероприятию, которое знаменует собой начало ОИ в Париже, по причине ношения хиджаба. По её словам, произошедшее — это возмутительный акт сегрегации. Об этом информировали в Telegram-канале МИД РФ.

Не так давно спортсменка из Франции Соункамба Силла сообщила, что ей не разрешают участвовать в торжественном мероприятии, которое знаменует собой начало ОИ в Париже. Недопуск был аргументирован тем, что девушка носит скрывающую лицо и фигуру мусульманскую одежду.

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ заявила, что произошедшее с французской спортсменкой — это возмутительный акт сегрегации. По её словам, ещё до того, как начались крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, стало понятно, что данное мероприятие совершенно не соответствует с заявленными более одного столетия назад в столице Франции целями Олимпийского движения.

Мария Захарова также вспомнила, что спортсмены Российской Федерации и Беларуси тоже были подвергнуты лишённым достаточного основания предлогам сегрегации. Она добавила, что вновь в духе неолиберального диктата "коллективным Западом", только на этот раз в лице Франции, был нарушен священный закон "Спорт вне политики". Официальный представитель МИД добавила, что проходящие во Франции Олимпийские игры совершенно нельзя называть демократическими.

Фото: Официальная страница Марии Захаровой в Telegram

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