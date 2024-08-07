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Олимпийские спортсмены продают подаренные им телефоны
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Участники Олимпиады в Париже продают подаренные им смартфоны

Олимпийские спортсмены продают подаренные им телефоны

Газета Parisien сообщила, что спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Париже, продают в Интернете личные смартфоны, которые, по словам организаторов, были им подарены

В статье говорится, что сайты онлайн-аукционов, такие как eBay и Boncoin, продают новые телефоны в комплекте с приветственным письмом и сумкой. Местом встречи с потенциальным покупателем (её продацы указывают сами) является зона рядом с Олимпийской деревней.

В частности, речь идет о Samsung Galaxy Z Flip 6 в позолоченном корпусе с эмблемой Игр. Всего было изготовлено 17000 смартфонов, которые вошли в приветственный набор.

Газета сообщает, что "брендированные" смартфоны можно приобрести всего за 1160-2300 евро.

Согласно отчету, компания Samsung, которой стало известно о продаже смартфонов, обратилась в МОК, но организация в конечном итоге решила, что спортсменам разрешено использовать полученные ими устройства без каких-либо ограничений.

Фото: commons.wikimedia.org

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