Участники Олимпиады в Париже продают подаренные им смартфоны

Газета Parisien сообщила, что спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Париже, продают в Интернете личные смартфоны, которые, по словам организаторов, были им подарены
В статье говорится, что сайты онлайн-аукционов, такие как eBay и Boncoin, продают новые телефоны в комплекте с приветственным письмом и сумкой. Местом встречи с потенциальным покупателем (её продацы указывают сами) является зона рядом с Олимпийской деревней.
В частности, речь идет о Samsung Galaxy Z Flip 6 в позолоченном корпусе с эмблемой Игр. Всего было изготовлено 17000 смартфонов, которые вошли в приветственный набор.
Газета сообщает, что "брендированные" смартфоны можно приобрести всего за 1160-2300 евро.
Согласно отчету, компания Samsung, которой стало известно о продаже смартфонов, обратилась в МОК, но организация в конечном итоге решила, что спортсменам разрешено использовать полученные ими устройства без каких-либо ограничений.
Фото: commons.wikimedia.org
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