Минобрнауки ограничивает квоту бюджетных мест для олимпийских победителей до 70% и сокращает перечень мероприятий для поступления без экзаменов

Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях для победителей и призеров олимпиад уменьшат до 70% от общего числа. Также будет сокращен перечень мероприятий, позволяющих поступать без экзаменов, сообщили в Минобрнауки.

По данным "Interfax", министерство планирует оставить за собой 70% квоту на бюджетные места для олимпийских победителей и призеров. В частности, зачисление без вступительных испытаний будет возможно только для призеров олимпиад для 11-классников первого и второго уровней. Согласно информации Рособрнадзора, в 2024 году таких абитуриентов будет менее 2% от общего числа бюджетных мест, однако в некоторых вузах сложилась противоположная ситуация.

В Сеченовском университете количество победителей олимпиад превысило число выделенных бюджетных мест, и некоторые из них были вынуждены поступать в другие вузы на общих основаниях или выбирать платное обучение.

Представители Минобрнауки отметили, что право на бесплатное поступление распространяется на широкий спектр олимпиад, что является причиной сокращения их числа.

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