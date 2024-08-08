Олимпиада 2024: Китайские прыгуны одерживают победу, Джек Ло и Джордан Халден не достигают медалей в финале прыжков с трехметрового трамплина

Джек Ло и Джордан Халден не смогли завоевать медали в финале прыжков с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Париже, где китайские спортсмены продолжили свою доминацию в этих соревнованиях. Ло, ранее завоевавший серебро и бронзу в этом виде спорта, финишировал седьмым, а его соотечественник Халден — пятым.
За Китай золото и серебро завоевали действующий чемпион Се Сыи и чемпион мира Ван Цзунъюань соответственно, а бронзовая медаль досталась мексиканцу Осмару Ольвера. Китайские прыгуны пока выиграли все шесть золотов, разыгранных на турнире, и впереди еще два события — женские прыжки с трехметрового трамплина в пятницу и мужские с десятиметровой платформы в субботу.
Ло, ранее завоевавший бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Энтони Хардингом, стремился добавить к своей коллекции олимпийских медалей. Однако его выступление было подорвано ошибкой на третьем прыжке, когда значительное переращение привело к большому всплеску воды, что стоило ему 35,70 балла и опустило с четвертого на восьмое место.
Халден стабильно выступал, но не смог претендовать на медали, отстав от Ольвера на 72,65 балла. Ольвера отстал на 29,80 балла от второго места, которое занял Ван, а Се показал выдающееся выступление и неожиданно выиграл золото. После титула в Токио, Се взял двухлетний перерыв, завершил магистратуру и переключился на тренерскую деятельность. В его отсутствие Ван, серебряный призер Олимпиады в Токио, трижды выигрывал мировые чемпионаты.
Китайские спортсмены остаются фаворитами и в женских прыжках в воду, которые начнутся в пятницу в 16:00 по МСК.
Фото: commons. wikimedia.org/WIL (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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