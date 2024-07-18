Официальное открытие Олимпийской деревни в Париже состоялось, и первые посетители уже приняты, сообщает beIN Sports.
За восемь дней до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года первые спортсмены — из сборных Австралии и Бразилии — прибыли в деревню.
Ожидается, что в деревне будут проживать более 14 тысяч спортсменов во время Олимпийских игр и 8 тысяч — во время Паралимпийских игр.
После окончания Игр деревня станет частью городского района.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.
Российские спортсмены будут участвовать в Париже в нейтральном статусе. В список участников Олимпиады включены 15 россиян.
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