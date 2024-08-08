Китай ужесточает меры против агрессивных фанатов на Олимпийских играх в Париже: как это влияет на спортивные результаты

Китайские власти ужесточают контроль над поведением фанатов, которое, по их мнению, негативно влияет на выступления спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Это проявление борьбы Пекина с культурой обожания знаменитостей.

Недавние сообщения государственных СМИ осудили "неподобающее" поведение фанатов, такое как освистывание во время соревнований и обвинения судей в предвзятости. Кульминацией прорблемы стали события 3 августа, когда теннисистка Чэнь Мэн победила соотечественницу Сун Инша в финале женского одиночного разряда, что вызвало бурные обсуждения в китайском интернете. После победы Чэнь, китайские соцсети наполнились поддержкой Сун, несмотря на её поражение. Некоторые пользователи критиковали Чэнь, утверждая, что её победа была результатом усталости Сун после предыдущих соревнований. В ответ на это соцсети удалили десятки тысяч постов и забанили более 800 аккаунтов за "распространение негатива и разжигание конфликтов". Также был арестован 29-летний мужчина за клевету о матче. Обвинения включают "злонамеренное искажение информации".

Это ужесточение контроля — часть широкой кампании Пекина против "токсичной" культуры поклонения знаменитостям. В прошлом Китай запрещал рейтинги знаменитостей, реорганизовывал фан-клубы и удалял "вредный" контент с фан-страниц. В последние дни газета Global Times опубликовала несколько статей, осуждающих "фан-культуру" в спорте. В одном из отчетов говорится, что "агрессивное фанатское поведение" угрожает спортивному миру. Кроме того, власти осудили громкие крики болельщиков, использование вспышек во время матчей и продажу автографов спортсменов.

По словам агентства Синьхуа, "фан-культура" не только влияет на подготовку и соревнования китайских спортсменов, но и серьёзно подрывает репутацию китайского спорта. Shanghai Daily призвала соцсети "строго бороться с вредоносным поведением", а спортивные организации — "занять твёрдую позицию против фанатского безумия".

В конце прошлого года Олимпийский комитет Китая и Генеральное управление спорта Китая осудили фанатов за съёмку и преследование спортсменов. В 2021 году перед Олимпиадой в Токио комитет просил спортсменов не вступать в фан-клубы, стремясь прекратить распространение хаоса фан-культуры в спорте.

Спортсмены, в свою очередь, требуют уважительного отношения к себе. Например, ветеран настольного тенниса Дэн Янпин призвала фанатов выражать свои предпочтения без нападок на других.

Фото: www.flickr.com/XIAOYU TANG (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)