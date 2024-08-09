Ирина Винер о победе Дарьи Варфоломеевой на Олимпиаде: российская школа гимнастики остаётся лучшей, несмотря на смену страны

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, прокомментировала победу Дарьи Варфоломеевой на Олимпийских играх в Париже. Варфоломеева, уроженка России, стала олимпийской чемпионкой, выступая за Германию. Винер отметила, что даже несмотря на недопуск российских спортсменов к Олимпиаде, российская школа художественной гимнастики продолжает показывать высокие результаты.
Винер подчеркнула, что Варфоломеева, родом из Алтая, всего лишь сменила страну, но её достижения говорят о том, что уровень российской гимнастики остается высоким. Она указала на сильное наследие и систему подготовки, которые по-прежнему влияют на успехи спортсменов, даже если они выступают за другую страну. Варфоломеева, которая с 2019 года живет и тренируется в Германии, имеет множество наград на международных чемпионатах, включая золото на последних мировых первенствах и медали на чемпионатах Европы.
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