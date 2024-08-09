Карлос Юло и его мать в центре скандала: как семейный конфликт угрожает затмить историческую победу гимнаста на Олимпиаде

Конфликт между олимпийским чемпионом Карлосом Юло и его матерью затмевает радость от победы

Филиппинский гимнаст Карлос Юло, ставший вторым филиппинцем, завоевавшим олимпийское золото, оказался в центре общественного внимания из-за конфликта с матерью, что рискует затмить радость от его исторического достижения на Олимпиаде в Париже.

Разногласия между Юло и его матерью, Анджеликой Покуиз-Юло, касаются управления финансами Карлоса и её недовольства его девушкой, блогером из TikTok. Интенсивное освещение спора в интервью, социальных сетях и пресс-конференциях спровоцировало призывы к сдержанности со стороны СМИ.

Карлос Юло, завоевавший две золотые медали в Париже, уже стал знаменитостью на родине. Филиппинское правительство пообещало ему денежное вознаграждение в 20 миллионов песо (350 000 долларов США), а корпоративные спонсоры предоставят роскошную квартиру и пожизненное бесплатное питание.

Сразу после получения второго золота появились сообщения о том, что его мать дала интервью местной радиостанции, в котором она опровергла обвинения в нецелевом расходовании денег сына. В ответ Карлос опубликовал видео на TikTok, в котором спросил мать о судьбе своих призовых денег и высказал поддержку своей девушке.

Анджелика Покуиз-Юло устроила пресс-конференцию, чтобы ответить на видео сына и предложить примирение. Она извинилась за свои слова и отметила, что ситуация приняла угрожающий масштаб, при этом подчеркнув, что не стремится к материальной выгоде. Социальные сети призывают прекратить обсуждение личной жизни Юло и сосредоточиться на его достижениях в Париже.

Профессор журналистики Даниело Арао отметил, что внимание к семейным конфликтам отвлекает от значимых достижений спортсменов и способствует культуре сплетен. Несмотря на произошедшее, филиппинские пользователи продолжают обсуждать Карлоса Юло в социальных сетях, обмениваясь мемами и шутками. В то же время, его мать открыта для примирения.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Rulsch (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)