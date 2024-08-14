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Теннисистка Свёнтек: говоря об Олимпиаде, нельзя говорить о деньгах
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  • Опубликована сегодня в 5:18

Ига Свёнтек: "На Олимпиаде играют не за деньги"

Теннисистка Свёнтек: говоря об Олимпиаде, нельзя говорить о деньгах

Польская теннисистка Ига Свёнтек, занимающая первое место в мировом рейтинге, ответила на вопрос, отдала бы она все свои заработки за этот год ради завоевания олимпийского золота.

"Смысла нет оценивать победу на Олимпийских играх в денежном эквиваленте. На Олимпиаде играют не ради денег, а под другими мотивами и целями", — приводит её слова WP Sportfakty.

Напомним, что 23-летняя Свёнтек в полуфинале Олимпийских игр 2024 года уступила будущей чемпионке из Китая, Чжэн Циньвэнь, и завоевала бронзовую медаль. Турнир проходил на грунтовых кортах "Ролан Гаррос", где ранее в этом году Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции 2024.

На этой неделе Свёнтек примет участие в первом для неё турнире после Олимпийских игр. Это событие пройдёт в Цинциннати, и в рамках турнира категории WTA-1000 в США она встретится во втором круге с победителем поединка между австралийкой Айлой Томлянович и француженкой российского происхождения Варварой Грачёвой.

Фото: commons.wikimedia.org/ Peter Menzel (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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