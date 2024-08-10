Захар Петров рассказал, поехал бы на ОИ-2024, зная, что займёт два четвёртых места

Каноист Петров признался, что поехал бы на ОИ-2024 ещё раз, даже заранее зная свой результат

Российский каноист Захар Петров поделился своим взглядом на участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже, даже если бы знал заранее, что финиширует на четвёртом месте в двух дисциплинах. По его мнению, участие в Олимпиаде само по себе — уже большое достижение, оправдывающее все усилия и тренировочные труды.

Петров, которому 22 года, гордится тем, что сумел пробиться на Олимпийские игры, подчеркнув, что многие спортсмены всю жизнь стремятся к этому, но не добиваются результата.

"Конечно, поехал бы, потому что здесь побывать — одно удовольствие. Не каждый сюда попадёт, люди всю жизнь готовятся, тренируются и не попадают. А мне 22 года, и я уже попал", — сказал Петров в разговоре с "Чемпионатом".

В Париже он занял четвёртое место в финале на дистанции 1000 м в одиночках. Также вместе с Алексеем Коровашковым занял четвёртое место в финале на дистанции 500 м в каноэ-двойках.

Эти результаты демонстрируют высокий уровень подготовки и большой потенциал Петрова для будущих соревнований, несмотря на отсутствие медалей в этой Олимпиаде.

Фото: commons.wikimedia.org/Chabe01 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)