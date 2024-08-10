Захар Петров рассказал, поехал бы на ОИ-2024, зная, что займёт два четвёртых места

Российский каноист Захар Петров поделился своим взглядом на участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже, даже если бы знал заранее, что финиширует на четвёртом месте в двух дисциплинах. По его мнению, участие в Олимпиаде само по себе — уже большое достижение, оправдывающее все усилия и тренировочные труды.
Петров, которому 22 года, гордится тем, что сумел пробиться на Олимпийские игры, подчеркнув, что многие спортсмены всю жизнь стремятся к этому, но не добиваются результата.
"Конечно, поехал бы, потому что здесь побывать — одно удовольствие. Не каждый сюда попадёт, люди всю жизнь готовятся, тренируются и не попадают. А мне 22 года, и я уже попал", — сказал Петров в разговоре с "Чемпионатом".
В Париже он занял четвёртое место в финале на дистанции 1000 м в одиночках. Также вместе с Алексеем Коровашковым занял четвёртое место в финале на дистанции 500 м в каноэ-двойках.
Эти результаты демонстрируют высокий уровень подготовки и большой потенциал Петрова для будущих соревнований, несмотря на отсутствие медалей в этой Олимпиаде.
Фото: commons.wikimedia.org/Chabe01 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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