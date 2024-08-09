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Губерниев: очень обидно за российских каноистов Петрова и Коровашкова в финале ОИ-2024
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  • Опубликована сегодня в 5:17

Губерниев прокомментировал результат каноистов Петрова и Коровашкова на ОИ-2024: "Обидно, конечно"

Губерниев: очень обидно за российских каноистов Петрова и Коровашкова в финале ОИ-2024

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова в финале Олимпийских игр 2024 года в соревнованиях каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Петров и Коровашков едва не завоевали бронзу, проиграв всего девять сотых секунды и заняв четвертое место.

Губерниев отметил, насколько напряжённым был этот финал, и выразил восхищение тем, как упорно сражались российские спортсмены. Он подчеркнул, что, несмотря на невероятное разочарование от пропущенной медали, Петров и Коровашков заслуживают самых высоких похвал за своё мужество и настойчивость.

"Такой финал невероятный, представляете, вторыми шли и девять сотых проиграли Петров и Коровашков в борьбе за бронзу. Девять сотых! Фотофиниш! Невероятно обидно, конечно. Ребята огромные молодцы в любом случае. Давайте аплодировать. Это настоящая борьба равных соперников. Парни финишировали четвёртыми, но тем не менее", — сказал Губерниев.

Журналист также упомянул, что это был их дебют в таких условиях, что делает их достижение ещё более значимым.

Это заявление Губерниева прозвучало на фоне неудачи другой российской спортсменки, Олеси Ромасенко, которая не сумела пройти в полуфинал в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Губерниев выразил свою поддержку и гордость за российских каноистов, подчеркнув, что несмотря на четвёртое место, их выступление достойно аплодисментов и признания.

Фото: commons.wikimedia.org/Oleg Bkhambri (Voltmetro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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