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Российские фигуристы требуют от CAS отменить награждение США и Японии медалями ОИ-2022
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  • Опубликована сегодня в 5:14

Российские фигуристы обратились в CAS с требованием отмены награждения США и Японии медалями ОИ-2022

Российские фигуристы требуют от CAS отменить награждение США и Японии медалями ОИ-2022

Пять российских фигуристов обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое предусматривает проведение церемонии награждения за командный турнир Олимпийских игр в Пекине без их участия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Фигуристы, оспаривающие решение МОК в суде, включают Марка Кондратюка, Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Церемония награждения назначена на 7 августа в Париже.

После дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из США, серебряные медали достались японской команде, а российские фигуристы получили бронзу. Канадцы заняли четвёртое место.

Российская сторона сохраняет возможность подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0)

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