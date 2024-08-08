Российские фигуристы обратились в CAS с требованием отмены награждения США и Японии медалями ОИ-2022

Пять российских фигуристов обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое предусматривает проведение церемонии награждения за командный турнир Олимпийских игр в Пекине без их участия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.
Фигуристы, оспаривающие решение МОК в суде, включают Марка Кондратюка, Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.
Церемония награждения назначена на 7 августа в Париже.
После дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из США, серебряные медали достались японской команде, а российские фигуристы получили бронзу. Канадцы заняли четвёртое место.
Российская сторона сохраняет возможность подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.
Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0)
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