Зрители назвали цены на Играх-2024 в Париже "преступлением"

Зрители Олимпийских игр в Париже выражают недовольство высокими ценами в буфетах и барах на территории проведения соревнований.

Посетители называют цены на мероприятии настоящим грабежом среди бела дня.

"Это преступление. У меня была газировка и картошка фри, это стоило € 11,50, это много, и, более того, их действительно мало", — говорят зрители соревнований, которых цитирует RMC Sport.

К этому добавляется залог в размере €2 за стакан, который можно вернуть, только снова отстояв очередь в закусочной. Более того, оплату принимают исключительно картами системы Visa, что неудобно для некоторых посетителей.

Хотя алкоголь на территории соревнований не продается, зрители жалуются на слишком высокие цены на еду, безалкогольные напитки и сувениры.

Ответ организационного комитета Организационный комитет Олимпийских игр на жалобы заявил, что цены согласуются с теми, которые обычно устанавливаются на мероприятиях такого масштаба.

Фото: commons.wikimedia.org/Makaristos (public domain)