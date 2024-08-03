Рублёва возмутило, что в ходе скандального поединка на ОИ-2024 мужчина бил женщину

Известный российский теннисист, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, Андрей Рублёв опубликовал новый пост в социальных сетях, где высказался о спорном поединке в женском боксе на Олимпийских играх в Париже.
В этом получившем широкую огласку поединке 1/8 финала алжирская спортсменка Иман Хелиф сразилась с итальянской боксёркой Анджелой Карини. Бой закончился через 46 секунд после начала: Карини отказалась продолжать и ушла с ринга в слезах. В результате победу присудили Иман.
В своём посте Рублёв напомнил, что люди борются против насилия: будь то домашнее насилие, насилие по отношению к женщинам, детям или в любой другой форме. Теннисист рассказал, что его с детства учили защищать женщин, потому что независимо от обстоятельств, для мужчины нет ничего хуже, чем причинить женщине физическую боль.
"А теперь на самом большом и важном спортивном событии, Олимпийских играх, мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьёт женщину (заявляя, что это равный бой), и никто это не останавливает… Но если бы мужчина идентифицировал себя как ребёнка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу? Я этого никогда не пойму", — написал Рублёв.
Спортсмен подчеркнул, что не может принять такое положение вещей, и признался, что ему очень жаль итальянскую спортсменку, которая провела тщательную подготовку к этому турниру и который был для неё важен.
Позже Рублёв удалил свою запись.
Фото: commons.wikimedia.org/Chabe01 ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов
В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте
Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Фанаты Аллы Пугачёвой заподозрили, что певица сделала пластическую операцию
Алла Пугачёва, находясь в Юрмале, привлекла большое внимание общественности своими частыми появлениями на публике.
Александр Головин охотно берётся за новые роли чтобы кормить семью
Александр Головин с энтузиазмом подходит к каждой новой роли. Он признаётся, что это не только способ получить заряд адреналина, но и, что более важно, работа, которая позволяет ему обеспечивать свою семью. Финансовая составляющая играет значительную роль в его карьере.