Рублёва возмутило, что в ходе скандального поединка на ОИ-2024 мужчина бил женщину

Известный российский теннисист, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, Андрей Рублёв опубликовал новый пост в социальных сетях, где высказался о спорном поединке в женском боксе на Олимпийских играх в Париже.

В этом получившем широкую огласку поединке 1/8 финала алжирская спортсменка Иман Хелиф сразилась с итальянской боксёркой Анджелой Карини. Бой закончился через 46 секунд после начала: Карини отказалась продолжать и ушла с ринга в слезах. В результате победу присудили Иман.

В своём посте Рублёв напомнил, что люди борются против насилия: будь то домашнее насилие, насилие по отношению к женщинам, детям или в любой другой форме. Теннисист рассказал, что его с детства учили защищать женщин, потому что независимо от обстоятельств, для мужчины нет ничего хуже, чем причинить женщине физическую боль.

"А теперь на самом большом и важном спортивном событии, Олимпийских играх, мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьёт женщину (заявляя, что это равный бой), и никто это не останавливает… Но если бы мужчина идентифицировал себя как ребёнка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу? Я этого никогда не пойму", — написал Рублёв.

Спортсмен подчеркнул, что не может принять такое положение вещей, и признался, что ему очень жаль итальянскую спортсменку, которая провела тщательную подготовку к этому турниру и который был для неё важен.

Позже Рублёв удалил свою запись.

Фото: commons.wikimedia.org/Chabe01 ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)