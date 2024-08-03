Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Теннисист Рублёв выразил возмущение скандальным поединком на ОИ-2024: это насилие
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 5:11

Рублёва возмутило, что в ходе скандального поединка на ОИ-2024 мужчина бил женщину

Теннисист Рублёв выразил возмущение скандальным поединком на ОИ-2024: это насилие

Известный российский теннисист, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, Андрей Рублёв опубликовал новый пост в социальных сетях, где высказался о спорном поединке в женском боксе на Олимпийских играх в Париже.

В этом получившем широкую огласку поединке 1/8 финала алжирская спортсменка Иман Хелиф сразилась с итальянской боксёркой Анджелой Карини. Бой закончился через 46 секунд после начала: Карини отказалась продолжать и ушла с ринга в слезах. В результате победу присудили Иман.

В своём посте Рублёв напомнил, что люди борются против насилия: будь то домашнее насилие, насилие по отношению к женщинам, детям или в любой другой форме. Теннисист рассказал, что его с детства учили защищать женщин, потому что независимо от обстоятельств, для мужчины нет ничего хуже, чем причинить женщине физическую боль.

"А теперь на самом большом и важном спортивном событии, Олимпийских играх, мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьёт женщину (заявляя, что это равный бой), и никто это не останавливает… Но если бы мужчина идентифицировал себя как ребёнка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу? Я этого никогда не пойму", — написал Рублёв.

Спортсмен подчеркнул, что не может принять такое положение вещей, и признался, что ему очень жаль итальянскую спортсменку, которая провела тщательную подготовку к этому турниру и который был для неё важен.

Позже Рублёв удалил свою запись.

Фото: commons.wikimedia.org/Chabe01 ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Мир

Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов

Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов

В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.

Читать полностью
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте

Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте

Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.

Читать полностью

Общество

Фанаты Аллы Пугачёвой заподозрили, что певица сделала пластическую операцию

Фанаты Аллы Пугачёвой заподозрили, что певица сделала пластическую операцию

Алла Пугачёва, находясь в Юрмале, привлекла большое внимание общественности своими частыми появлениями на публике.

Читать полностью
Александр Головин охотно берётся за новые роли чтобы кормить семью

Александр Головин охотно берётся за новые роли чтобы кормить семью

Александр Головин с энтузиазмом подходит к каждой новой роли. Он признаётся, что это не только способ получить заряд адреналина, но и, что более важно, работа, которая позволяет ему обеспечивать свою семью. Финансовая составляющая играет значительную роль в его карьере.

Читать полностью

Новости