Еврокомиссия, стремясь сохранить свой имидж, запретила чиновникам принимать бесплатные билеты на крупные мероприятия, такие как Олимпийские игры, сообщает издание Politico, ссылаясь на электронное письмо, направленное сотрудникам.

В тексте письма говорится, что получение бесплатных билетов ставит под сомнение соответствие ожидаемому этическому поведению членов и сотрудников Еврокомиссии, а также может создать репутационные риски для комиссии и её работников.

В письме, разосланном в начале июля, подчеркивается, что эти риски особенно велики на фоне сложностей, с которыми сталкивается широкая общественность при попытках приобрести билеты на такие мероприятия.

Помимо Олимпийских игр, сотрудникам также запрещено принимать билеты на турнир Евро-2024 и конкурс "Евровидение".

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