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ЕК запретила сотрудникам принимать бесплатные билеты на Олимпиаду
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ЕК запретила сотрудникам принимать бесплатные билеты на Олимпиаду

Еврокомиссия, стремясь сохранить свой имидж, запретила чиновникам принимать бесплатные билеты на крупные мероприятия, такие как Олимпийские игры, сообщает издание Politico, ссылаясь на электронное письмо, направленное сотрудникам.

В тексте письма говорится, что получение бесплатных билетов ставит под сомнение соответствие ожидаемому этическому поведению членов и сотрудников Еврокомиссии, а также может создать репутационные риски для комиссии и её работников.

В письме, разосланном в начале июля, подчеркивается, что эти риски особенно велики на фоне сложностей, с которыми сталкивается широкая общественность при попытках приобрести билеты на такие мероприятия.

Помимо Олимпийских игр, сотрудникам также запрещено принимать билеты на турнир Евро-2024 и конкурс "Евровидение".

Фото: commons.wikimedia.org/Romaine(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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