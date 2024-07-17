Мэр Парижа Анн Идальго, стремясь убедить общественность в безопасности проведения соревнований на Сене, совершила заплыв в реке. Вместе с ней в воду спустился глава оргкомитета Олимпиады, трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге.

Идальго, облаченная в гидрокостюм, погрузилась в воду со специального понтона. Перед заплывом акватория была тщательно проверена, со дна подняли два велосипеда и скутер.

Изначально купание Идальго планировалось еще в июне, но сильные дожди и повышенный уровень сточных вод в Сене привели к увеличению количества фекальных бактерий в воде.

На прошлой неделе в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее о своем намерении совершить заплыв в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Макрон планировал сделать это в июне, но из-за парламентских выборов заплыв был перенесен.

На Сене пройдут соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Несмотря на многочисленные сообщения о проблемах с качеством воды в реке, на очистку которой французские власти с 2015 года направили €1,4 млрд, власти настаивают на безопасности проведения соревнований.

Фото: From Wikimedia Commons/ Skyguy414

