Мэр Парижа Анн Идальго, стремясь убедить общественность в безопасности проведения соревнований на Сене, совершила заплыв в реке. Вместе с ней в воду спустился глава оргкомитета Олимпиады, трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге.
Идальго, облаченная в гидрокостюм, погрузилась в воду со специального понтона. Перед заплывом акватория была тщательно проверена, со дна подняли два велосипеда и скутер.
Изначально купание Идальго планировалось еще в июне, но сильные дожди и повышенный уровень сточных вод в Сене привели к увеличению количества фекальных бактерий в воде.
На прошлой неделе в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
Ранее о своем намерении совершить заплыв в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Макрон планировал сделать это в июне, но из-за парламентских выборов заплыв был перенесен.
На Сене пройдут соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Несмотря на многочисленные сообщения о проблемах с качеством воды в реке, на очистку которой французские власти с 2015 года направили €1,4 млрд, власти настаивают на безопасности проведения соревнований.
Фото: From Wikimedia Commons/ Skyguy414
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