Перед марафоном по плаванию спортсменам все таки разрешили провести пробный заплыв в Сене

После того, как организаторы Олимпиады отменили несколько тренировочных заплывов из-за плохого качества воды, участникам марафона на открытой воде было разрешено провести тренировочный заплыв в Сене.

Тренировки пройдут в преддверии женского и мужского марафонов по плаванию, которые запланированы на 8-е и 9-е августа. Ранее организаторы были вынуждены отменить пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды.

Качество воды в Сене вызывало серьезные опасения до начала Олимпиады. Река была загрязнена высоким уровнем фекальных бактерий E. coli и энтерококков, что сделало ее непригодной для купания. Однако после очистки реки, на которую было потрачено порядка 1,4 млн евро, организаторы заявили, что вода безопасна для купания.

Несмотря на это, триатлонисты продолжали жаловаться на неприемлемые условия. Некоторые из них даже попали в больницу из-за кишечных инфекций после заплывов в Сене. Президент Франции Эмманюэль Макрон, однако, заявил, что работа по очистке Сены была успешной, и что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах также высказался по поводу триатлона на Олимпиаде, назвав его "Сена-сационным". Однако, учитывая проблемы с качеством воды, многие спортсмены и болельщики продолжают выражать свои опасения по поводу безопасности и здоровья участников соревнований.

Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kathleen Gorby