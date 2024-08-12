После матча по водному поло сербские болельщики вывесили российский флаг

Во время решающего поединка мужского турнира по водному поло на Олимпийских играх в столице Франции, сербские фанаты открыто продемонстрировали флаг, состоящий из сербской и российской частей.

11 августа, в воскресенье, сборная Сербии одержала победу над хорватской командой с результатом 13:11 и стала трехкратным чемпионом Олимпийских игр в водном поло.

В ознаменование этого триумфа, после окончания финального матча, сербские болельщики развернули на трибунах масштабное полотнище, представляющее собой флаг, составленный из двух половин. Одна часть полотна представляла собой флаг Сербии, а другая — флаг России. В центре этого импровизированного флага соединялись гербы обеих стран — белый и золотой двуглавые орлы. Видеозапись с сербскими фанатами была размещена несколькими пользователями в социальной сети X.

Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. К участию в них были допущены 15 российских спортсменов: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна спортсменка, выступающая в прыжках на батуте, и один пловец. По решению Международного олимпийского комитета (МОК), атлеты выступали под нейтральным флагом, без использования российского флага и гимна, а их награды не учитываются в общем медальном зачете. Любая российская символика на Играх была запрещена в связи с ситуацией на Украине.

Фото: From Wikimedia Commons/ СРБИН.инфо (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)