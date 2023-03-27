Российские олигархи пытаются разблокировать свои активы за рубежом

Российские олигархи, входящие в десятку списка Forbes, через суд потребовали снять арест с их имущества в Италии, сообщает газета Corriere della Sera.
Сообщается, по одному из дел суд уже принял отрицательное решение. Речь идёт об активах владельца «Северстали» Алексея Мордашова, у которого итальянские власти арестовали яхту стоимостью €65 млн евро.
В сообщении газеты также говорится, что многие российские олигархи не спешат развивать социальные и инвестиционные проекты в России, а больше заботятся о сохранении своих капиталов на Западе, что из этого выйдет - покажет время.
Российские олигархи долгое время инвестировали свои деньги и контролировали крупные компании за рубежом, что привело к возникновению значительных активов в разных странах мира. Эти активы включают в себя недвижимость, банковские счета, компании и другие формы инвестиций.
Например, Роман Абрамович, владеет недвижимостью и имуществом в Лондоне, Франции, США и других странах. Другой российский олигарх Олег Дерипаска, имеет активы в Гонконге, Швейцарии, Люксембурге и других странах. Его компании контролируют крупные металлургические и энергетические активы в России, а также имеют доли в крупных компаниях в разных странах мира.
Также многие российские олигархи имеют банковские счета за границей, которые могут использовать для обеспечения своих финансовых потребностей или для легализации доходов, полученных в результате нескольких спорных сделок в России.
Однако, за последние годы правительство России ввело ряд законодательных мер, направленных на ограничение экспорта капитала и перевода денежных средств за рубеж.
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