Запахи больше не загадка: исследователи разгадали главный секрет обоняния
Наше обоняние — сложная и удивительная система, способная различать тысячи ароматов: от морской амбры и цитрусового грейпфрута до лёгкого оттенка пробкового вина. При этом мозг опирается всего на несколько сотен обонятельных рецепторов. Швейцарские исследователи из компании Givaudan, специализирующейся на ароматах и вкусовых добавках, предложили новый способ изучения этих белков в лаборатории. Их результаты, опубликованные в Current Biology, могут изменить фундаментальное понимание того, как мы воспринимаем запахи.
Как работает обоняние: старая теория и новая загадка
Долгое время учёные исходили из концепции комбинаторного кодирования. Согласно этой гипотезе, предложенной Линдой Бак и Ричардом Акселем, каждый запах воспринимается сразу несколькими рецепторами. Мозг, в свою очередь, считывает комбинацию активированных рецепторов как уникальный "код аромата". За это открытие учёные получили Нобелевскую премию в 2004 году.
Но швейцарская группа утверждает, что картина может быть гораздо проще. Их эксперименты показывают: некоторые ароматические молекулы активируют всего один тип рецептора, а не целую их сеть. Это значит, что один белок способен отвечать за распознавание конкретного запаха, например амбры или пачули.
"Раньше у нас был очень шумный сигнал, а теперь мы видим, что он гораздо более специфичен", — отметил Андреас Натш, руководитель исследования.
Почему старые методы не работали
Исследовать обонятельные рецепторы всегда было сложно. Эти белки находятся в нейронах носовой полости, которые невозможно культивировать в лаборатории. Учёные пытались заставить клетки человека (так называемые HEK-клетки) синтезировать рецепторы, но успеха добиться удавалось редко.
"Приходится жертвовать животным каждый раз, когда хочешь провести эксперимент", — сказала химик Клэр де Марч из CNRS, объясняя, почему исследования часто проводились на грызунах.
Многие рецепторы оставались "сиротами": их связывающие молекулы — лиганды - оставались неизвестными.
Новый подход швейцарской группы
Команда Натша модифицировала обонятельные рецепторы, добавив к ним искусственно созданный участок — C-концевой домен. Эта небольшая "надстройка" помогает белку стабилизироваться и активнее синтезироваться в клетках HEK.
После этого исследователи усилили экспрессию около 400 человеческих рецепторов, тестируя реакцию каждого на сотни ароматических молекул.
Результаты впечатляют:
-
один из ранее "неопознанных" рецепторов оказался чувствителен к молекуле амбры, легендарному ингредиенту парфюмерии;
-
другой реагировал на древесные ноты;
-
третий — на пачулол, главный компонент пачули, и его синтетический аналог;
-
молекулы, создающие аромат грейпфрута, неожиданно активировали один и тот же рецептор, несмотря на различия в структуре.
Эти наблюдения поставили под сомнение идею о множественном кодировании запахов.
Сравнение теорий
|Подход
|Суть
|Ключевые учёные
|Особенности
|Комбинаторное кодирование
|Несколько рецепторов создают уникальный запаховой код
|Линда Бак, Ричард Аксель
|Подтверждено на животных моделях
|Специфическая активация
|Один рецептор может определять один запах
|Андреас Натш, Роджер Эмтер
|Подтверждено in vitro, требует проверки in vivo
Что это даёт на практике
Если метод действительно работает, он может изменить подход к исследованию запахов.
-
Парфюмерия и ароматизация. Компании смогут точнее подбирать ингредиенты и создавать устойчивые формулы без аллергенов.
-
Фармакология. Некоторые обонятельные рецепторы есть не только в носу, но и в других тканях, включая сердце и кишечник — а значит, они могут влиять на физиологию.
-
Нейробиология. Новый инструмент позволит изучать, как мозг формирует субъективное восприятие запахов.
"Если это удастся воспроизвести, это будет значительный скачок в способности методов находить лиганды для рецепторов", — отметил Джоэл Мэйнленд, нейробиолог из Центра химических чувств Монелла.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на животные модели для изучения обоняния.
-
Последствие: ограниченная точность данных и невозможность проверить рецепторы человека.
-
Альтернатива: использовать модифицированные клеточные системы in vitro, как предложила команда Натша.
Проблемы, которые остаются
Несмотря на успех, исследование не решает всех загадок. Не все рецепторы смогли быть активированы с помощью новой техники, а для некоторых популярных запахов — например, эвкалипта и сандала - подход не дал результата. Кроме того, пока не ясно, насколько лабораторные реакции совпадают с реальным восприятием человеком.
"Если вы собираетесь утверждать, что это фруктовый рецептор, заблокируйте его и посмотрите, исчезнет ли фруктовый аромат", — подчеркнул Мэйнленд.
А что если обоняние действительно проще, чем мы думали?
Если теория специфических рецепторов подтвердится, то у каждого аромата может быть свой "молекулярный ключ". Восприятие запаха станет чем-то вроде биохимического шифра: один ключ — один замок. Возможно, именно поэтому некоторые запахи, вроде амбры или пачули, вызывают у нас настолько устойчивые и узнаваемые ассоциации.
Плюсы и минусы нового метода
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет изучать рецепторы без использования животных
|Не работает для всех типов ОР
|Ускоряет поиск лигандов и новых ароматов
|Требует воспроизводимости в независимых лабораториях
|Расширяет возможности парфюмерной индустрии
|Не подтверждает окончательно отказ от комбинаторной модели
FAQ
Что такое обонятельные рецепторы?
Это белки на поверхности нейронов, способные связываться с молекулами запахов и передавать сигналы в мозг.
Сколько таких рецепторов у человека?
Около 400, хотя у некоторых животных — например, у собак — их более тысячи.
Что изменилось в подходе швейцарцев?
Они смогли заставить лабораторные клетки стабильно производить человеческие рецепторы, модифицируя их структуру.
Мифы и правда
Миф: каждый запах воспринимается только комбинацией рецепторов.
Правда: некоторые молекулы могут активировать лишь один рецептор — это показали последние эксперименты.
Миф: запахи невозможно точно измерить.
Правда: современные методы позволяют фиксировать реакцию белков на отдельные ароматические соединения.
Миф: обоняние — второстепенное чувство.
Правда: оно напрямую связано с памятью и эмоциями и влияет на поведение человека.
Интересные факты
-
Обонятельные рецепторы есть не только в носу, но и в коже и кишечнике.
-
У каждого человека свой уникальный "набор чувствительности" к запахам — своего рода генетический отпечаток.
-
Некоторые ароматы могут временно блокировать восприятие других — феномен, который активно изучается парфюмерами.
Исторический контекст
Путь к разгадке обоняния начался в 1991 году, когда Бак и Аксель впервые клонировали гены рецепторов запахов. Тогда казалось, что осталось лишь понять их взаимодействие. Однако с тех пор выяснилось, что рецепторы куда разнообразнее, чем считалось. Работы швейцарской команды могут стать новой главой этой истории — возможно, именно они позволят впервые связать молекулу запаха с её биологическим адресатом напрямую.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru