Запахи больше не загадка: исследователи разгадали главный секрет обоняния

Наше обоняние — сложная и удивительная система, способная различать тысячи ароматов: от морской амбры и цитрусового грейпфрута до лёгкого оттенка пробкового вина. При этом мозг опирается всего на несколько сотен обонятельных рецепторов. Швейцарские исследователи из компании Givaudan, специализирующейся на ароматах и вкусовых добавках, предложили новый способ изучения этих белков в лаборатории. Их результаты, опубликованные в Current Biology, могут изменить фундаментальное понимание того, как мы воспринимаем запахи.

Как работает обоняние: старая теория и новая загадка

Долгое время учёные исходили из концепции комбинаторного кодирования. Согласно этой гипотезе, предложенной Линдой Бак и Ричардом Акселем, каждый запах воспринимается сразу несколькими рецепторами. Мозг, в свою очередь, считывает комбинацию активированных рецепторов как уникальный "код аромата". За это открытие учёные получили Нобелевскую премию в 2004 году.

Но швейцарская группа утверждает, что картина может быть гораздо проще. Их эксперименты показывают: некоторые ароматические молекулы активируют всего один тип рецептора, а не целую их сеть. Это значит, что один белок способен отвечать за распознавание конкретного запаха, например амбры или пачули.

"Раньше у нас был очень шумный сигнал, а теперь мы видим, что он гораздо более специфичен", — отметил Андреас Натш, руководитель исследования.

Почему старые методы не работали

Исследовать обонятельные рецепторы всегда было сложно. Эти белки находятся в нейронах носовой полости, которые невозможно культивировать в лаборатории. Учёные пытались заставить клетки человека (так называемые HEK-клетки) синтезировать рецепторы, но успеха добиться удавалось редко.

"Приходится жертвовать животным каждый раз, когда хочешь провести эксперимент", — сказала химик Клэр де Марч из CNRS, объясняя, почему исследования часто проводились на грызунах.

Многие рецепторы оставались "сиротами": их связывающие молекулы — лиганды - оставались неизвестными.

Новый подход швейцарской группы

Команда Натша модифицировала обонятельные рецепторы, добавив к ним искусственно созданный участок — C-концевой домен. Эта небольшая "надстройка" помогает белку стабилизироваться и активнее синтезироваться в клетках HEK.

После этого исследователи усилили экспрессию около 400 человеческих рецепторов, тестируя реакцию каждого на сотни ароматических молекул.

Результаты впечатляют:

один из ранее "неопознанных" рецепторов оказался чувствителен к молекуле амбры , легендарному ингредиенту парфюмерии;

другой реагировал на древесные ноты ;

третий — на пачулол , главный компонент пачули, и его синтетический аналог;

молекулы, создающие аромат грейпфрута, неожиданно активировали один и тот же рецептор, несмотря на различия в структуре.

Эти наблюдения поставили под сомнение идею о множественном кодировании запахов.

Сравнение теорий

Подход Суть Ключевые учёные Особенности Комбинаторное кодирование Несколько рецепторов создают уникальный запаховой код Линда Бак, Ричард Аксель Подтверждено на животных моделях Специфическая активация Один рецептор может определять один запах Андреас Натш, Роджер Эмтер Подтверждено in vitro, требует проверки in vivo

Что это даёт на практике

Если метод действительно работает, он может изменить подход к исследованию запахов.

Парфюмерия и ароматизация. Компании смогут точнее подбирать ингредиенты и создавать устойчивые формулы без аллергенов. Фармакология. Некоторые обонятельные рецепторы есть не только в носу, но и в других тканях, включая сердце и кишечник — а значит, они могут влиять на физиологию. Нейробиология. Новый инструмент позволит изучать, как мозг формирует субъективное восприятие запахов.

"Если это удастся воспроизвести, это будет значительный скачок в способности методов находить лиганды для рецепторов", — отметил Джоэл Мэйнленд, нейробиолог из Центра химических чувств Монелла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на животные модели для изучения обоняния.

Последствие: ограниченная точность данных и невозможность проверить рецепторы человека.

Альтернатива: использовать модифицированные клеточные системы in vitro, как предложила команда Натша.

Проблемы, которые остаются

Несмотря на успех, исследование не решает всех загадок. Не все рецепторы смогли быть активированы с помощью новой техники, а для некоторых популярных запахов — например, эвкалипта и сандала - подход не дал результата. Кроме того, пока не ясно, насколько лабораторные реакции совпадают с реальным восприятием человеком.

"Если вы собираетесь утверждать, что это фруктовый рецептор, заблокируйте его и посмотрите, исчезнет ли фруктовый аромат", — подчеркнул Мэйнленд.

А что если обоняние действительно проще, чем мы думали?

Если теория специфических рецепторов подтвердится, то у каждого аромата может быть свой "молекулярный ключ". Восприятие запаха станет чем-то вроде биохимического шифра: один ключ — один замок. Возможно, именно поэтому некоторые запахи, вроде амбры или пачули, вызывают у нас настолько устойчивые и узнаваемые ассоциации.

Плюсы и минусы нового метода

Плюсы Минусы Позволяет изучать рецепторы без использования животных Не работает для всех типов ОР Ускоряет поиск лигандов и новых ароматов Требует воспроизводимости в независимых лабораториях Расширяет возможности парфюмерной индустрии Не подтверждает окончательно отказ от комбинаторной модели

FAQ

Что такое обонятельные рецепторы?

Это белки на поверхности нейронов, способные связываться с молекулами запахов и передавать сигналы в мозг.

Сколько таких рецепторов у человека?

Около 400, хотя у некоторых животных — например, у собак — их более тысячи.

Что изменилось в подходе швейцарцев?

Они смогли заставить лабораторные клетки стабильно производить человеческие рецепторы, модифицируя их структуру.

Мифы и правда

Миф: каждый запах воспринимается только комбинацией рецепторов.

Правда: некоторые молекулы могут активировать лишь один рецептор — это показали последние эксперименты.

Миф: запахи невозможно точно измерить.

Правда: современные методы позволяют фиксировать реакцию белков на отдельные ароматические соединения.

Миф: обоняние — второстепенное чувство.

Правда: оно напрямую связано с памятью и эмоциями и влияет на поведение человека.

Интересные факты

Обонятельные рецепторы есть не только в носу, но и в коже и кишечнике. У каждого человека свой уникальный "набор чувствительности" к запахам — своего рода генетический отпечаток. Некоторые ароматы могут временно блокировать восприятие других — феномен, который активно изучается парфюмерами.

Исторический контекст

Путь к разгадке обоняния начался в 1991 году, когда Бак и Аксель впервые клонировали гены рецепторов запахов. Тогда казалось, что осталось лишь понять их взаимодействие. Однако с тех пор выяснилось, что рецепторы куда разнообразнее, чем считалось. Работы швейцарской команды могут стать новой главой этой истории — возможно, именно они позволят впервые связать молекулу запаха с её биологическим адресатом напрямую.