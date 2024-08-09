Пресс-служба Бабушкинского суда ТАСС сообщают, что дело о замене наказания будет пересмотрено, но дата рассмотрения еще не назначена

Кассация отменила решение о замене наказания генералу Оглоблину. Он останется под судом и отбудет наказание в виде лишения свободы.
Генерал Александр Оглоблин был осужден за мошенничество и хищение 1,6 млрд рублей, выделенных для госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.
Ранее он был освобожден из колонии после дачи показаний на экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
1 декабря 2023 года: Бабушкинский районный суд Москвы заменил наказание генерала Оглоблина в виде лишения свободы на исправительные работы.
28 февраля 2024 года: Московский городской суд признал это решение законным.После решения кассационного инстанции генерал Оглоблин не возвращен в колонию.
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