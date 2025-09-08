Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Газманов
Олег Газманов
© commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна
Опубликована сегодня в 15:11

Газманов покинул сцену с болью: что произошло на ярмарке на Камчатке

Олег Газманов получил травму пальца после концерта на Камчатке

После концерта на Камчатке народный артист России Олег Газманов оказался в центре внимания не из-за песни, а из-за внезапного происшествия. Артисту потребовалась медицинская помощь: певец получил травму пальца и обратился в больницу.

Концерт и неожиданная травма

Выступление Газманова проходило на ярмарке "Елизовская осень" в Елизово. Зрители с энтузиазмом встречали хиты в его исполнении, и ничто не предвещало происшествия. Однако после выхода со сцены певец пожаловался на боль в пальце. По словам очевидцев, артист ушиб его во время выступления.

Несмотря на неприятный инцидент, Газманов не стал прерывать концерт и до конца отработал программу. Лишь позже, самостоятельно обратившись в больницу, он прошёл обследование.

Визит в больницу

Медики сделали певцу рентген. К счастью, результаты показали, что повреждение не представляет серьёзной угрозы и ограничивается лёгкой травмой. Газманов сфотографировался вместе с персоналом медучреждения. На снимках он позировал в свитере горчичного цвета и зелёных брюках, сохраняя бодрое настроение.

