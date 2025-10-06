Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована вчера в 22:45

Экран тоньше мысли: как LG научилась делать OLED-дисплеи в полцены, не теряя качества

Стоимость производства OLED-панелей упала на 40 % за четыре года — данные FlatpanelsHD

Производство OLED-панелей действительно становится дешевле, но ожидать резкого падения цен на телевизоры пока не стоит. Компании, инвестировавшие миллиарды в новые линии и технологии, стараются вернуть вложения. Зато потребители выигрывают в другом — качество изображения растёт, а разнообразие моделей расширяется.

Почему производство OLED стало доступнее

За последние годы LG Display кардинально оптимизировала процесс производства. Новые линии на заводах в Китае и Южной Корее позволяют выпускать больше панелей при меньшем количестве брака. По данным FlatpanelsHD, себестоимость 65-дюймовой OLED-панели снизилась с 1000 долларов в 2020 году до 600 в 2024-м, а к концу 2025 года может опуститься ниже 500 долларов.

Производство крупноформатных панелей — 77 и 83 дюйма — тоже становится выгоднее. Увеличение процента выхода годной продукции и совершенствование технологий нанесения органических слоёв позволяют сократить издержки, не теряя качества.

"Надеяться на мгновенное снижение розничных цен пока не стоит", — отметили аналитики FlatpanelsHD.

Основная причина — производители всё ещё компенсируют траты на модернизацию, обучение персонала и установку нового оборудования. Вместо того чтобы снижать цены, компании направляют экономию в прибыль и улучшение ассортимента.

Что изменилось в производстве

К 2025 году LG Display внедрит новую конструкцию OLED-дисплеев. По информации Biz Chosun, компания перерабатывает архитектуру панели, чтобы повысить энергоэффективность и снизить энергопотребление. Это не просто косметические улучшения — речь идёт о новой схеме размещения субпикселей и изменённой подложке, которая уменьшает расход материалов.

Эти шаги позволяют LG Display укрепить позиции в конкурентной борьбе с RGB LED-технологией. Последняя быстро развивается и по характеристикам всё ближе к OLED: отличная яркость, насыщенные цвета и равномерная подсветка.

Сравнение технологий

Параметр OLED QLED RGB LED
Тип подсветки Отсутствует, каждый пиксель светится сам Светодиодная подсветка через квантовые точки Светодиодная RGB-матрица
Контрастность Бесконечная, идеальный чёрный Высокая, но не идеальная Высокая
Энергопотребление Ниже при тёмных сценах Среднее Среднее
Толщина панели Минимальная Умеренная Средняя
Ресурс До 100 000 часов Сопоставим Сопоставим
Себестоимость производства (65") ~500-600 $ ~400-500 $ ~400-600 $

Советы: как выбрать телевизор в 2025 году

  1. Смотрите на тип панели. OLED даёт лучший контраст, QLED — яркость, а LED — доступную цену.

  2. Проверяйте HDR-поддержку. Dolby Vision или HDR10+ важны для потоковых сервисов.

  3. Оцените частоту обновления. для игр и спорта подойдёт 120 Гц.

  4. Не переплачивайте за размер. разница между 65" и 77" видна только при большом расстоянии.

  5. Обратите внимание на ОС. WebOS (LG), Tizen (Samsung) и Google TV имеют разные интерфейсы и функции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка OLED без учёта освещения комнаты.
    Последствие: отражения и потеря контраста на ярком солнце.
    Альтернатива: выбрать QLED с антибликовым покрытием.

  • Ошибка: выбор дешёвого OLED без сертификации HDR.
    Последствие: ограниченная глубина цвета.
    Альтернатива: модели LG C-серии или Sony Bravia с Dolby Vision.

  • Ошибка: ожидание снижения цен через пару месяцев.
    Последствие: упущенные акции и скидки на прошлогодние линейки.
    Альтернатива: покупать модели предыдущего года — они дешевле при аналогичном качестве.

А что если OLED станет массовым?

Если себестоимость опустится ниже 400 $, OLED может занять до половины мирового рынка телевизоров. Производители LED-технологий уже реагируют: TCL и Hisense активно продвигают гибридные MiniLED и QD-OLED-панели. Это заставляет LG и Samsung искать новые решения, в том числе в области энергоэффективности и гибких дисплеев.

Плюсы и минусы OLED

Плюсы Минусы
Идеальный чёрный и бесконечный контраст Возможность выгорания пикселей
Тонкий корпус, лёгкий вес Более высокая цена
Быстрый отклик — идеально для игр Заметное падение яркости с годами
Реалистичные цвета Требует аккуратного ухода

FAQ

Какой телевизор выбрать — OLED или QLED?
OLED подойдёт тем, кто ценит глубину цвета и кинематографичное изображение. QLED лучше для ярких помещений и дневного просмотра.

Почему OLED всё ещё дорогой?
Компании вкладывают средства в разработку технологий и пока компенсируют инвестиции. К тому же розничные сети удерживают маржу.

Сколько стоит хороший OLED-телевизор в 2025 году?
Средняя цена 65-дюймового телевизора в России — от 200 000 до 250 000 ₽, премиальные модели достигают 350 000 ₽.

Что лучше для игр — OLED или LED?
OLED обеспечивает мгновенный отклик и поддерживает 120 Гц, что делает его идеальным для консолей нового поколения.

Мифы и правда

  • Миф: OLED быстро выгорает.
    Правда: современные панели имеют защитные алгоритмы и служат более 8 лет активного использования.

  • Миф: QLED ярче и значит лучше.
    Правда: QLED действительно ярче, но OLED выигрывает в контрасте и цветопередаче.

  • Миф: OLED дорог из-за бренда.
    Правда: основная доля цены связана с производственными затратами и логистикой, а не только с логотипом на рамке.

Интересные факты

  1. Первый массовый OLED-телевизор LG вышел в 2013 году и стоил около 15 000 $.

  2. OLED-дисплеи применяются не только в телевизорах, но и в смартфонах, умных часах и автомобильных панелях.

  3. Производители тестируют прозрачные OLED-панели для витрин и интерьеров будущего.

Исторический контекст

  • 2010 — старт разработки крупных OLED-дисплеев LG Display.

  • 2013 — первый серийный телевизор с органическим экраном.

  • 2020 — переход на 8K и расширение фабрики в Гуанчжоу.

  • 2024-2025 — переход к новой архитектуре панелей и снижению себестоимости.

