Древний некрополь Херсонеса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:27

Тайна ребёнка AC-12: зачем древние европейцы перекраивали форму черепа — открытие, меняющее историю

Древнейший случай искусственной деформации черепа в Европе: учёные изучили находку возрастом 12 000 лет

Итальянские антропологи сделали важное открытие, обнаружив древнейшее из известных на данный момент свидетельств намеренной трансформации человеческого черепа на территории Европы. Это позволяет лучше понять практику изменения формы черепа в древности.

Исследование было проведено на черепе, найденном в 1970-х годах в пещере Арен Кандид, расположенной на итальянской Ривьере. Эта пещера известна своими археологическими находками.

Ученые датировали находку эпохой позднего палеолита, что указывает на древность этой практики. Это открытие имеет важное значение для понимания культуры и обычаев того времени.

Арен Кандид — это крупная пещера на севере Италии, расположенная на высоте около 90 метров над уровнем моря. Систематические раскопки на этом археологическом памятнике проводились с начала 1940-х годов, что позволило собрать обширный материал.

Эпиграветтская культура: захоронения в пещере

В пещере обнаружены многочисленные захоронения эпиграветтской культуры, относящиеся к концу эпохи верхнего палеолита. Это делает находку еще более значимой.

Останки человека, которому принадлежал череп, были найдены еще в начале исследований пещеры Арен Кандид, в начале 1940-х годов. Этот человек жил примерно 12 тысяч лет назад.

Ученые установили, что это был взрослый человек. Особый интерес вызвал его череп необычной, вытянутой в длину формы. Обладателю этого необычного черепа было присвоено кодовое имя AC-12.

Ранее ученые выдвигали гипотезу, что причиной деформации черепа могла стать перенесенная в детском возрасте травма или болезнь. Новое исследование опровергает эту гипотезу.

Виртуальная реконструкция: 3D-модель черепа

В новом исследовании антропологи прибегли к виртуальной реконструкции черепа. Они создали 3D-модель черепа и сравнили его с аналогичными находками, также имеющими деформации.

В результате исследования выяснилось, что человек, названный AC-12, подвергся намеренной трансформации черепа, еще будучи ребенком. Это указывает на то, что деформация была сделана преднамеренно.

По версии антропологов, для искусственной коррекции формы черепа могли быть использованы полоски ткани, которыми плотно обматывали голову. Это метод, который использовался в различных культурах.

Длительность процесса: несколько лет

Для достижения нужной формы черепа ребенку, вероятно, пришлось носить такую конструкцию на голове в течение нескольких лет. Этот процесс требовал постоянного контроля и заботы.

Статья об исследовании была опубликована в журнале Scientific Reports. Это подтверждает значимость открытия для научного сообщества.

Остается загадкой, с какой целью древние жители Европы прибегли в данном случае к деформации черепа. В разных культурах подобные манипуляции производились по разным причинам, например, деформированный череп мог указывать на определенный социальный статус человека или на его этническую принадлежность.

Интересные факты об истории:

Древние египтяне практиковали трепанацию черепа.
В некоторых культурах деформация черепа считалась признаком красоты.
Деформация черепа часто связана с социальными или религиозными ритуалами.
Практика деформации черепа существовала в различных частях света.

Обнаружение древнейшего свидетельства намеренной деформации черепа в Европе — важное открытие, которое позволяет лучше понять практики, связанные с изменением формы черепа в древности, и раскрыть новые аспекты истории человечества.

