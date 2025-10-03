Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:16

Переехали в новую квартиру? Эти вещи прежних хозяев лучше сразу выбросить

Врачи предупредили: старая мягкая мебель и постель вредят здоровью

Переезд в новую квартиру всегда связан с приятным волнением и ожиданием перемен. Но если жильё находится в старом доме и досталось вместе с вещами прежних хозяев, важно задуматься: все ли эти предметы стоит оставлять? На первый взгляд, мебель, ковры или техника могут показаться полезными, ведь они позволяют сэкономить. Однако специалисты советуют критически оценить их состояние. Некоторые вещи не только портят интерьер, но и представляют угрозу для здоровья.

Мягкая мебель: диваны, кресла и матрасы

Наиболее сомнительное наследство от прежних жильцов — старая мягкая мебель. Диваны и кресла способны накапливать пыль, грязь и даже микроскопических клещей, вызывающих аллергию и болезни дыхательных путей.

Даже профессиональная химчистка не всегда справляется с глубокими загрязнениями, поэтому лучше избавиться от таких предметов и подобрать новые, соответствующие вашему вкусу и стилю.

Постельные принадлежности

Подушки, одеяла и пледы кажутся безобидными, но именно они чаще всего содержат пыль, остатки пота и отмершие клетки кожи. Сон на старых спальных принадлежностях может вызывать кожные раздражения и снижать качество отдыха.

Гораздо безопаснее приобрести новый комплект постели: траты будут несоизмеримо меньше, чем возможные проблемы со здоровьем.

Шторы и ковры

Текстиль — один из главных "пылесборников" в доме. Старые шторы и ковры впитывают запахи, копоть, сигаретный дым и другие следы жизни прежних жильцов. Даже стирка или химчистка не всегда помогают вернуть им свежесть.

Куда разумнее заменить эти элементы интерьера новыми, подобрав их под собственный стиль, чтобы создать уют и здоровую атмосферу.

Деревянная мебель и предметы интерьера

Древесина — материал капризный и гигроскопичный. Она впитывает влагу, запахи и может стать рассадником плесени. Старые шкафы, комоды и стулья, особенно хранившиеся во влажных квартирах, опасны с точки зрения гигиены.

Кроме того, в них могут завестись насекомые-вредители. Если речь идёт об антикварных или ценных вещах, лучше обратиться к реставраторам: специалисты проведут обработку и вернут мебели достойный вид. В остальных случаях старую мебель лучше заменить.

Бытовая техника

Оставленные хозяевами холодильники, стиральные машины или плиты на первый взгляд могут показаться удачным подарком. Но если техника изношена и потребляет много электроэнергии, она станет источником проблем и лишних расходов.

Старые приборы могут быть небезопасны, а их ремонт зачастую обходится дороже покупки новых моделей. Если техника ещё в рабочем состоянии, допустимо оставить её, но перед использованием провести полную чистку и дезинфекцию.

Сравнение: что лучше выбросить, а что можно оставить

Категория Лучше заменить Допустимо оставить
Мягкая мебель Старые диваны, кресла, матрасы Только новые или после полной реставрации
Постельные принадлежности Подушки, одеяла, пледы Новые комплекты
Шторы и ковры Старые ткани и текстиль При хорошем состоянии и свежей стирке
Деревянная мебель Влажные, повреждённые изделия Антиквариат после реставрации
Бытовая техника Изношенные, энергозатратные приборы Современные и исправные устройства

Советы шаг за шагом: как подготовить жильё

  1. Осмотрите все оставленные вещи и оцените их состояние.

  2. Составьте список предметов, которые требуют утилизации.

  3. Закажите вывоз крупногабаритного мусора или сдайте технику в пункты переработки.

  4. Если есть ценные деревянные предметы, обратитесь к мастерам по реставрации.

  5. Купите новые базовые вещи: матрас, постельное бельё, шторы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить старый матрас ради экономии.
    Последствие: аллергия, проблемы со спиной.
    Альтернатива: купить новый ортопедический матрас.

  • Ошибка: использовать подержанные подушки и одеяла.
    Последствие: бактерии и пылевые клещи.
    Альтернатива: свежий комплект постели.

  • Ошибка: эксплуатировать старую технику.
    Последствие: аварии, пожары, лишние траты.
    Альтернатива: приобрести энергоэффективные приборы.

А что если бюджет ограничен?

Если нет возможности сразу заменить все предметы, начните с самого необходимого: матраса, подушек и бытовой техники. Остальное можно обновлять постепенно, по мере сил и средств.

