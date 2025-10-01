Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полотенце в саду
Полотенце в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:02

Домашний текстиль на грядках: неожиданный инструмент садовода

Старые хлопковые полотенца можно использовать как барьер от сорняков на грядках

Старые полотенца редко воспринимаются как полезный инструмент для садовода. Обычно их путь лежит на свалку или в гараж на тряпки для уборки. Но у находчивых огородников есть альтернатива — они применяют банные и кухонные полотенца как недорогой барьер от сорняков. Такой подход имеет как преимущества, так и подводные камни. Разберёмся, стоит ли доставать стопку старого белья и укладывать её в грядки.

Зачем нужны барьеры от сорняков

Сорняки — постоянные конкуренты культурных растений. Они быстро вытягивают влагу и питательные вещества из почвы, закрывают свет и становятся прибежищем для вредителей. Из-за них овощи и цветы чаще болеют и хуже развиваются.

Для борьбы используют разные приёмы: мульчирование опилками, укрытие агроволокном, плёнкой или специальной ландшафтной тканью. Все эти материалы создают преграду, через которую сложно пробиться семенам сорняков, но при этом пропускают влагу.

Коммерческие варианты работают эффективно, но стоят денег и требуют определённых навыков при укладке. Старые полотенца в этом случае могут стать доступной альтернативой.

Сравнение: ткань, пластик и полотенца

Материал

Пропускает воду

Срок службы

Цена

Экологичность

Удобство

Пластиковая плёнка

плохо

2-3 года

высокая

низкая

сложно укладывать

Ландшафтная ткань (полипропилен)

хорошо

3-5 лет

средняя

средняя

удобно закреплять

Старые полотенца (хлопок)

ограниченно

1 сезон

бесплатно

высокая

легко использовать

Советы шаг за шагом: как применить полотенца

  1. Выберите полотенца из натуральных материалов — лучше всего хлопок без синтетики.
  2. Вымойте и просушите их перед укладкой, чтобы не занести плесень.
  3. Расстелите полотенца на грядке, оставив пространство для стеблей культурных растений.
  4. Сверху присыпьте тонким слоем мульчи — опилками, корой или скошенной травой.
  5. Следите за влажностью: при переливе хлопок может долго оставаться мокрым, провоцируя появление грибка.
  6. По мере износа заменяйте полотенца — обычно хватает на один сезон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование синтетических полотенец.
    Последствие: при разложении выделяются микропластики, вредящие почве.
    Альтернатива: 100% хлопок или лен.
  • Ошибка: укладка без мульчи сверху.
    Последствие: полотенце быстро намокает и покрывается плесенью.
    Альтернатива: слой коры или щепы, который ускорит высыхание.
  • Ошибка: укладка на многолетние сорняки.
    Последствие: их корни пробивают ткань, и барьер теряет смысл.
    Альтернатива: предварительная обработка грядки тяпкой или гербицидом.

А что если использовать полотенца нестандартно?

Полотенца можно раскладывать не только на грядках. Например:

  • под горшки с рассадой, чтобы подавить рост травы вокруг;
  • на садовых дорожках, где трава пробивается через щели плитки;
  • вокруг деревьев или кустарников в первые годы роста, когда они особо уязвимы.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Бесплатно и доступно

Служат недолго

Экологично (при хлопке)

Могут накапливать влагу

Простота укладки

Пробиваются корнями сорняков

Дополнительно разлагаются в почве как органика

Требуют контроля за состоянием

FAQ

Как выбрать полотенца для сада?

Берите изделия из чистого хлопка, без синтетики и без остатков отбеливателя. Они безопаснее и быстрее разлагаются.

Сколько служит полотенце как барьер?

В среднем один сезон. К осени оно начинает разрушаться и превращается в органическую добавку для почвы.

Что лучше: полотенца или агроволокно?

Агроволокно долговечнее и лучше пропускает воду, но стоит дороже. Полотенца — временный и бюджетный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: полотенца полностью заменяют профессиональные материалы.
    Правда: они помогают в краткосрочной перспективе, но долговечность у них ниже.
  • Миф: хлопковая ткань всегда безопасна.
    Правда: при застое воды возможно развитие грибка, который навредит растениям.
  • Миф: сорняки не смогут пробиться сквозь полотенце.
    Правда: многолетние корни легко прорывают ткань.

3 интересных факта

  1. Ландшафтные ткани впервые стали массово использовать в питомниках, чтобы облегчить уход за деревьями и цветами.
  2. Хлопковое полотно при перегнивании обогащает почву азотом и органикой.
  3. Слизни и улитки охотнее прячутся под листьями мульчи, чем под полотенцами.

Исторический контекст

Идея барьеров от сорняков не нова. В 1950-х в США начали активно применять полиэтиленовую плёнку в сельском хозяйстве. Она позволяла контролировать рост травы и удерживать влагу. Позже появились более "дышащие" материалы — полипропиленовые сетки. А в последние годы садоводы всё чаще возвращаются к натуральным методам: солома, картон, ткань. В этот ряд вписываются и старые полотенца — решение из категории "сделай сам".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подкормка моркови золой защищает от морковной мухи и повышает урожайность сегодня в 1:01

Сожжённые дрова кормят морковь: пошаговые правила применения золы на даче

Хотите получить сладкую и ровную морковь без черноты? Узнайте, как правильно применять золу, чтобы собрать богатый урожай.

Читать полностью » Ромашка защищает огородные культуры от тли, муравьёв и паутинных клещей сегодня в 0:01

Красота со скрытым оружием: ромашка защищает грядки и помогает всей семье

Ромашка — не только украшение сада. Она отпугивает вредителей и становится домашним лекарем. Узнайте, как правильно её использовать.

Читать полностью » Агроволокно и плёнка помогают защитить рассаду от заморозков в условиях климата Поволжья 01.10.2025 в 0:00

Мини-теплица спасает урожай в Ульяновской области: секреты выживания дачников

Как создать мини-теплицу в Ульяновской области за минимальные вложения и избежать заморозков? Подборка советов для дачников на старт сезона.

Читать полностью » Крупнолистные гортензии нельзя обрезать осенью вчера в 23:47

Не все гортензии любят секатор: вот какие ошибки нельзя допускать при обрезке

Ошибка в обрезке гортензии может оставить вас без цветов на целый сезон. Узнайте, какие сорта можно подрезать осенью, а какие трогать нельзя.

Читать полностью » Осенняя посадка тюльпанов, нарциссов и гиацинтов: сроки и глубина заглубления луковиц вчера в 23:46

Осень готовит сюрприз: какие цветы нужно посадить сейчас, чтобы весной не узнать сад

Опытные дачники советуют не упускать осень. Пять луковичных культур можно высадить уже сейчас, чтобы весной сад порадовал ярким цветением.

Читать полностью » Эксперты объяснили правила обрезки травянистых и древесных пионов вчера в 22:48

Пионы цветут больше века: вот как обрезка помогает им сохранять силу

Ошибка в обрезке пионов может стоить целого сезона цветения. Узнайте, когда и как правильно подрезать разные виды, чтобы сад засиял снова.

Читать полностью » Мебель из поддонов: дешёвые и практичные идеи для веранды и сада вчера в 22:40

Старые паллеты превращаются в диваны и качели: дешёвые идеи для уютной дачи

Как из обычных поддонов за один день сделать стильную мебель для дачи? Десять идей для веранды и сада без больших затрат.

Читать полностью » Урожай клубники падает после 4 лет, если не пересаживать ее на другое место вчера в 21:54

Четыре года и точка: вот что происходит с клубникой на старом месте

Урожай клубники падает уже после 4 лет на одном месте. Узнайте, когда пересаживать грядку и какие культуры помогут восстановить почву.

Читать полностью »

Новости
Еда

Апельсиновый кекс в духовке получается воздушным
Еда

Приготовление говядины в сувид-аппарате обеспечивает идеальную прожарку по всей толщине куска
Наука

Археологи нашли в Трое золотую фибулу возрастом 4500 лет и редкий нефрит
Технологии

Бывшие топ-менеджеры Microsoft запустили стартап для замены Excel
Авто и мото

Mercedes EQB Progressive 2025 стал доступен в Испании со скидкой более 9000 евро
Садоводство

Агрономы рекомендовали агроволокно и регулярный полив для защиты редьки от вредителей
Наука

Арно Вильрингер: психические расстройства почти всегда сопровождаются скрытыми сердечно-сосудистыми нарушениями
Питомцы

Ветеринары: кошка в 10 лет соответствует 60 человеческим годам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet