Вчерашний чай: яд или миф

Чай — напиток, который многие пьют ежедневно, но вокруг него немало мифов. Один из самых распространённых — что вчерашний настой становится ядовитым. Биолог Михаил Гончаров, доктор наук и автор проекта "Настоящий ботаник", объяснил, что действительно происходит с заваркой после нескольких часов.

Тяжёлые металлы: стоит ли бояться

Чайный лист способен накапливать из почвы мышьяк, свинец, кадмий, ртуть и даже алюминий. Однако их содержание строго контролируется, и при превышении нормы партии чая не допускаются к продаже.

"Индекс опасности у заварки в несколько раз ниже допустимого порога. Вероятность отравиться тяжёлыми металлами из-за чая минимальна", — сказал биолог Михаил Гончаров.

По уровню риска чай сопоставим с привычными овощами из супермаркета.

Микробы и плесень — главная угроза

Куда более серьёзная проблема — это микробная нагрузка. В сухих листьях часто присутствуют бактерии, дрожжи и споры плесени. Кипяток снижает их количество, но полностью не уничтожает. Через несколько часов после заваривания микроорганизмы снова начинают активно размножаться.

На орбитальной станции МКС даже проводили исследование: оказалось, что заваренный при температуре ниже 80 °C чай не обеспечивает должной безопасности. Поэтому космонавтам рекомендуют выбрасывать настой уже через 2 часа.

На Земле сроки мягче: Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США считает безопасным хранение чая при комнатной температуре до 4-6 часов, а в холодильнике — до суток.

"Через 6-8 часов начинается активный рост бактерий и плесени, а также увеличивается концентрация кофеина, что может вызывать тахикардию и скачки давления. Поэтому оптимально пить чай в первые часы после заваривания", — пояснил Михаил Гончаров.

Повторное заваривание

Считается, что заливать заварку повторно опасно. На самом деле это не так: вредных веществ не образуется, наоборот, концентрация тяжёлых металлов даже снижается. Но вкус и польза становятся слабее.

Дело в том, что антиоксиданты катехины, отвечающие за защитные свойства чая, при повторном заваривании быстро разрушаются. Зато возрастает количество дубильных веществ, которые придают напитку горечь.

Китайские исследования показывают: уже после второго заваривания содержание катехинов и кофеина падает в разы. Поэтому, если хочется максимум пользы и мягкий вкус, лучше готовить чай каждый раз заново.

Итог

Опасность вчерашнего чая связана не с тяжёлыми металлами, а с ростом бактерий и плесени. Держать напиток при комнатной температуре можно не более 6-8 часов, в холодильнике — сутки. Повторное заваривание не сделает чай ядовитым, но снизит его ценность и изменит вкус.