Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:32

Выносишь мусор — выносишь удачу: запреты ночи с 13 на 14 января могут обернуть год не в ту сторону

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января — историки

Ночь с 13 на 14 января в народной традиции считается особой: она будто продлевает новогоднее время и сохраняет ощущение перехода между старым и новым. Старый Новый год не имеет официального статуса, но для многих остается поводом остановиться, оглянуться назад и задать ритм наступившему году. Об этом сообщает издание Zakon. kz.

Смысл и происхождение праздника

Старый Новый год связан с юлианским календарем, который использовался в России до перехода на новый стиль. Разница между календарями и дала вторую новогоднюю дату, сохранившуюся в быту и традициях. Со временем этот день оброс собственными приметами, запретами и обрядами.

Праздник воспринимается как более камерный и спокойный. Его чаще проводят в кругу семьи или близких друзей, без масштабных торжеств. Именно поэтому старый Новый год нередко называют временем тихих желаний и личных решений.

Приметы о погоде и будущем годе

Наблюдения за природой в эту ночь издавна считались способом заглянуть в будущее. Большое количество звезд на небе сулило хороший урожай, а иней на деревьях утром 14 января связывали с достатком зерна. Яркое солнце днем трактовалось как знак благополучного года.

Ветер также имел значение. Южный обещал жаркое лето, восточный — богатый урожай фруктов, западный связывали с изобилием молока и рыбы, а северный — с урожаем орехов. Оттепель считалась предвестником дождливого лета, а снегопад — поздней весны.

Любовь, брак и личная судьба

Особое внимание в эту ночь уделяли личной жизни. Девушкам, мечтающим о браке, советовали надевать лучшие украшения, а согласие на помолвку считалось залогом крепкого союза. Считалось, что первый гость в доме может определить удачу на весь год.

Гадания оставались важной частью традиции. Их проводили, чтобы узнать о будущем супруге, судьбе и грядущих событиях. Праздничный стол при этом старались готовить самостоятельно, считая домашнюю еду символом уюта и стабильности.

Здоровье, деньги и запреты

Старый Новый год сопровождался строгими ограничениями. Запрещалось ругаться, ссориться и работать, а также давать или брать деньги в долг и пересчитывать мелочь. Эти действия связывали с риском финансовых потерь и болезней.

Особое место занимал запрет на вынос мусора. Дом воспринимался как сакральное пространство, где накапливается благополучие, и избавление от отходов в праздничную ночь приравнивалось к утрате удачи. Генеральную уборку советовали проводить заранее.

Что разрешалось и поощрялось

Праздник рекомендовалось встречать в хорошем настроении, нарядной одежде и за щедрым столом. Разрешались гадания, загадывание желаний и традиционные ритуалы с запиской и шампанским. На стол часто ставили кутью, блины, пироги и вареники с сюрпризами.

Поощрялись колядование, зимние прогулки и участие в забавах. День также считался подходящим для благотворительности, творчества и совместных занятий с близкими. Главное правило — встречать его, как и 1 января, в хорошем расположении духа, нарядными и за праздничным столом. Старый Новый год традиционно отмечают в кругу близких.

