Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой
Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой
Арсений Громов Опубликована сегодня в 12:14

Ветхие купюры уходят на свалку: банки установили жесткие барьеры для старых долларов

Россиян предупредили о невозможности обменять некоторые виды долларов

Российские граждане сталкиваются с трудностями при обмене старых и ветхих долларов в банках. Кредитные организации не обязаны принимать такие купюры, сами определяют критерии повреждений и размер комиссии. В черный список попадают стодолларовые банкноты до 2013 года выпуска. После 2013-го появились купюры с синей трехмерной лентой, которую сложнее подделать. Об этом агентству "Прайм" рассказал Антон Рогачевский, глава направления банковской деятельности аналитического центра университета "Синергия". Проблемы возникают не только в России, но и в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Вьетнаме.

Проблемные купюры

Старички среди долларов чаще всего не проходят проверку в банках. Особенно те, что напечатали до 1996 года — у них минимум защитных элементов. Кассиры настороженно смотрят на стодолларовые банкноты 2006 года: мошенники их обожали из-за простоты подделки.

"Сложнее всего сегодня будет обменять доллары, напечатанные до 1996 года и имеющие минимальные элементы защиты. Особенно стоит упомянуть 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска: они пользовались бешеной популярностью у мошенников", — отмечает финансист в беседе с "Прайм".

Возраст — ключевой фактор, но не единственный. Купюры до 2013 года автоматически в зоне риска, ведь новые версии с синей 3D-лентой надежнее защищены от фальшивомонетчиков.

Такие банкноты отказываются принимать не только дома. В Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте и Вьетнаме старые доллары тоже под подозрением. Туристы часто возвращаются ни с чем, если не проверили купюры заранее.

Крупные банки в России иногда идут навстречу, но за солидную комиссию. Прямой обмен на свежие доллары не светит — сначала переводят в рубли, потом рубли обратно в валюту. Это удлиняет процесс и съедает часть суммы.

Критерии повреждений

Банки сами решают, что годится для обмена. Разрыв длиной 7 миллиметров — уже повод отказать. Прокол от 4 миллиметров в диаметре тоже под нож, как и оторванные углы.

Пятна больше 5 миллиметров, рисунки, штампы или печати делают купюру негодной. Склеенные скотчем доллары вызывают вопросы сразу. Истертая краска на банкноте — еще один стоп-сигнал для кассира.

Возраст усиливает подозрения, но мелкие дефекты добивают. Даже минимальные следы использования могут стоить отказа. Россияне жалуются, что идеально чистые старые купюры все равно не берут.

Закон не заставляет банки принимать ветхие деньги. Каждая кредитная организация устанавливает свои правила. Комиссия за обмен — еще один барьер, который отпугивает держателей старых долларов.

Советы эксперта

Геополитика усложняет жизнь старым долларам со временем. Рогачевский советует переходить на валюту страны проживания. Это избавит от будущих хлопот с обменом.

Некоторые ждут скачка курса, как в 2022-м, чтобы нажиться. Но эксперт предостерегает: таких сценариев близко не видно.

"Многие ждут курсовой разницы, как в 2022 году, чтобы на ней заработать, но в ближайшее время таких исходов не стоит ждать. Время, потраченное на ожидание курсовой разницы, может быть потрачено зря: инфляцию никто не отменял. Лучше вложиться в другие активы", — резюмировал он.

Паника ни к чему — проверьте купюры заранее. Крупные банки иногда помогают, хоть и с комиссией. Главное — не затягивать с обменом, пока ситуация не ухудшилась.

Инфляция работает против ожидания выгодного момента. Лучше перевести средства в надежные активы. Эксперт подчеркивает: время на хранение старых долларов уходит впустую.

