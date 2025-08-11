Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:11

Машины двухлетней давности захватили рынок в июле — в топе неожиданные марки

Livan, Bestune и BMW стали лидерами продаж автомобилей 2023 года в России в июле

В июле 2025 года на российском рынке неожиданно вырос спрос на автомобили, выпущенные ещё в 2023 году. По данным агентства "Автостат", таких машин было продано 4075 единиц, что составляет 3,4% от общего объема продаж за месяц.

Лидеры среди "залежалых" машин

Чаще всего покупатели выбирали модели Livan — 303 автомобиля. На втором месте оказалась Bestune с результатом 266 машин, замыкает тройку BMW — 250 проданных экземпляров. В десятку самых популярных также вошли:

  • Changan (190 шт.);
  • Lada (181 шт.);
  • "Москвич" (180 шт.);
  • JAC (155 шт.);
  • Toyota (152 шт.);
  • Kia (132 шт.);
  • Hyundai (124 шт.).
  • Хит-парад моделей 2023 года

В июле россияне чаще всего регистрировали:

  • Bestune T77 — 204 шт.;
  • "Москвич 3е" — 173 шт.;
  • Livan S6 Pro — 147 шт.;
  • JAC J7 — 105 шт.;
  • WEY Coffee 01 — 92 шт.;
  • Livan X3 Pro — 85 шт.;
  • Lada Granta — 73 шт.;
  • Livan X6 Pro — 71 шт.;
  • Nissan X-Trail — 70 шт.;
  • Lada Vesta — 62 шт.

Откуда взялись эти машины

Глава "Автостата" Сергей Целиков подчеркнул, что далеко не все автомобили провели два года на складах российских дилеров.

"Что-то "отстояло" за границей и было ввезено в прошлом или текущем году. Но растаможено именно по ставке новых автомобилей", — заявил директор агентства.

Рынок в целом

Всего в июле 2025 года в стране было реализовано 120 649 новых автомобилей. Это на 11,4% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, именно июль стал самым удачным месяцем по продажам за весь текущий год.

