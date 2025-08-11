Машины двухлетней давности захватили рынок в июле — в топе неожиданные марки

В июле 2025 года на российском рынке неожиданно вырос спрос на автомобили, выпущенные ещё в 2023 году. По данным агентства "Автостат", таких машин было продано 4075 единиц, что составляет 3,4% от общего объема продаж за месяц.

Лидеры среди "залежалых" машин

Чаще всего покупатели выбирали модели Livan — 303 автомобиля. На втором месте оказалась Bestune с результатом 266 машин, замыкает тройку BMW — 250 проданных экземпляров. В десятку самых популярных также вошли:

Changan (190 шт.);

Lada (181 шт.);

"Москвич" (180 шт.);

JAC (155 шт.);

Toyota (152 шт.);

Kia (132 шт.);

Hyundai (124 шт.).

Хит-парад моделей 2023 года

В июле россияне чаще всего регистрировали:

Bestune T77 — 204 шт.;

"Москвич 3е" — 173 шт.;

Livan S6 Pro — 147 шт.;

JAC J7 — 105 шт.;

WEY Coffee 01 — 92 шт.;

Livan X3 Pro — 85 шт.;

Lada Granta — 73 шт.;

Livan X6 Pro — 71 шт.;

Nissan X-Trail — 70 шт.;

Lada Vesta — 62 шт.

Откуда взялись эти машины

Глава "Автостата" Сергей Целиков подчеркнул, что далеко не все автомобили провели два года на складах российских дилеров.

"Что-то "отстояло" за границей и было ввезено в прошлом или текущем году. Но растаможено именно по ставке новых автомобилей", — заявил директор агентства.

Рынок в целом

Всего в июле 2025 года в стране было реализовано 120 649 новых автомобилей. Это на 11,4% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, именно июль стал самым удачным месяцем по продажам за весь текущий год.