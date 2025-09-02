Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:58

Старый аккумулятор может спасти в самый неожиданный момент: как именно — знают не все

Автоэлектрики объяснили, зачем хранить старый аккумулятор после замены

Многие автомобилисты, особенно начинающие, удивляются, зачем их более опытные коллеги хранят в гараже старые аккумуляторы. Казалось бы, отработавшая свой срок батарея уже не способна полноценно питать автомобиль, а значит, ей самое место на утилизации. Однако практика показывает, что у отслужившей АКБ есть несколько полезных функций, о которых не стоит забывать. Именно поэтому некоторые водители не спешат расставаться с "отработкой".

Сколько живёт современный аккумулятор

Современные необслуживаемые аккумуляторы в среднем служат от пяти до шести лет. При ежедневной эксплуатации автомобиля к этому сроку батарея заметно теряет ёмкость, и её работа уже не так эффективна. Многие автолюбители при покупке нового источника питания сдают старый, чтобы получить скидку. Но автоэлектрики советуют не торопиться: в некоторых случаях бывшая в употреблении батарея может оказаться весьма полезной.

"Вторая жизнь" старой АКБ

Некоторые умельцы продлевают ресурс аккумуляторов своими силами. Они разбирают батарею, заменяют электролит или даже пытаются восстановить осыпавшиеся свинцовые пластины. Иногда практикуется и смена полярности. Конечно, такой подход не всегда оправдан: новая АКБ стоит относительно недорого, а восстановление требует времени и сил. Но зато в запасе у владельца появляется рабочая "подменная" батарея.

Сохранение настроек электроники

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой: мультимедиа, климат-контроль, датчики и прочие системы. Их настройки сохраняются только при постоянном питании. Если же просто снять клеммы при замене аккумулятора, часть параметров может сброситься. В этом случае старую батарею можно использовать как временный источник питания. Достаточно подключить её параллельно на время замены, и все настройки останутся в сохранности.

Помощь зимой

Холодное время года — настоящее испытание для аккумуляторов. Даже новая батарея может подвести владельца в морозное утро, а старая и подавно. Но если в гараже есть дополнительная АКБ, пусть и не в идеальном состоянии, она способна выручить. Её можно подключить к разряженному основному аккумулятору, дать немного подзарядки и затем успешно завести двигатель.

Использование в ремонте и диагностике

Старая батарея может стать подспорьем во время ремонта. Дополнительный источник питания помогает при поиске неисправностей в электрической системе автомобиля. Иногда даже простая проверка электроприборов требует, чтобы питание оставалось стабильным, и здесь бывшая в употреблении АКБ приходит на помощь.

