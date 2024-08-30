Шольц заявил о намерении вновь выдвинуться на пост главы правительства

Политический деятель Олаф Шольц, который на данный момент является федеральным канцлером Германии, вновь сообщил о том, что планирует избираться на свой нынешний пост. Об этом он сообщил информационно-политическому изданию Spiegel.
Как заявил германский политический и государственный деятель, ему нравится занимать свою нынешнюю должность. Кроме того, он рассказал о своей цели, которая заключается в том, что одна из крупнейших и старейших партий современной Германии — СДПГ — должна усилиться и встать во главе следующего правительства. Таким образом, он положительно ответил на вопрос, до сих пор ли является его целью переизбрание действующей коалиции.
Помимо этого, Олаф Шольц акцентировал внимание на том, что перед последними федеральными выборами условия были не особо хорошие. Однако, невзирая на этот факт, его политическая партия смогла победить, добавил он. Канцлер Федеративной Республики Германии выразил уверенность в том, что победа вновь будет на его стороне.
Невзирая на плохие рейтинги СДПГ и находящейся у власти коалиции, а также неудачные для СДПГ выборы в Европарламент, Шольц многократно информировал о планах выдвинуться на пост канцлера в следующем году.
Фото: Flickr / European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
ФСБ обнародовало данные допроса японского генерала после окончания ВОВ
ФСБ России опубликовала рассекреченный документ, который подтверждает, что во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против советских войск.
Петер Сийярто заявил, что европейская бюрократия охвачена "военной истерией"
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, подверг критике европейскую бюрократию, которая, по его мнению, охвачена «военной истерией» в отношении конфликта на Украине.
Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем
Financial Times сообщила о финансовых результатах Telegram за 2023 год, согласно которым выручка компании составила $342 миллиона, а убытки - $173 миллиона.
Орнелла Мути посетила Санкт-Петербург для участия в выставке Никаса Сафронова
Актриса Орнелла Мути приехала в Россию. Как сообщили СМИ, она прибыла в Санкт-Петербург для участия в выставке Никаса Сафронова.