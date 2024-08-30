Шольц заявил о намерении вновь выдвинуться на пост главы правительства

Политический деятель Олаф Шольц, который на данный момент является федеральным канцлером Германии, вновь сообщил о том, что планирует избираться на свой нынешний пост. Об этом он сообщил информационно-политическому изданию Spiegel.

Как заявил германский политический и государственный деятель, ему нравится занимать свою нынешнюю должность. Кроме того, он рассказал о своей цели, которая заключается в том, что одна из крупнейших и старейших партий современной Германии — СДПГ — должна усилиться и встать во главе следующего правительства. Таким образом, он положительно ответил на вопрос, до сих пор ли является его целью переизбрание действующей коалиции.

Помимо этого, Олаф Шольц акцентировал внимание на том, что перед последними федеральными выборами условия были не особо хорошие. Однако, невзирая на этот факт, его политическая партия смогла победить, добавил он. Канцлер Федеративной Республики Германии выразил уверенность в том, что победа вновь будет на его стороне.

Невзирая на плохие рейтинги СДПГ и находящейся у власти коалиции, а также неудачные для СДПГ выборы в Европарламент, Шольц многократно информировал о планах выдвинуться на пост канцлера в следующем году.

Фото: Flickr / European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)