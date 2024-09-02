Провал, который потерпела находящаяся у власти коалиция на местных выборах в Тюрингии и Саксонии, становится большой опасностью для федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет издающееся в Мюнхене информационно-политическое издание Focus.

В материале сказано, что процедура избрания на федеральных землях, расположенных на востоке Федеративной Республики Германии, Тюрингии и Саксонии, стали большой опасностью для коалиционного правительства в столице Германии. Кроме того, авторы акцентировали внимание читателей на том, что либералы, и без того наислабейшая часть коалиции федерального канцлера Германии, понесли поражение.

Как сообщили в журнале, малоутешительные для столицы Германии итоги стали закономерными результатами отсутствия внимания элитных групп к проблемам, которые беспокоят обычных граждан на востоке государства, в том числе вмешательство Федеративной Республики Германии в украинский конфликт.

Кроме того, авторы подчеркнули, что перспектива встретиться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах через некоторое время, возможно, заставит нынешний государственный орган ФРГ, состоящий из федерального канцлера и федеральных министров, встать на грань выживания.

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