Канцлер Германии Олаф Шольц, который выразил желание снова занять пост после выборов в следующем году, может не рассчитывать на большую поддержку ни от общества, ни от собственной партии. Своё мнение по этому вопросу высказал РИА Новости глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Недавно на одном из мероприятий для средств массовой информации немецкий политический деятель объявил о своих намерениях снова участвовать в очередных федеральных выборах в Германии, чтобы вновь стать канцлером в следующем году.

По словам Ральфа Нимайера, Олаф Шольц не является популярным даже в собственной партии. Он сообщил, что многие в Социал-демократической партии уверены, что немецкий политик плохо справляется с поставленными задачами, и они не изъявляют желания, чтобы тот снова избирался на этот пост. По этой причине Ральф Нимайер предположил, что вероятность того, что Олаф Шольц будет одобрен собственной партией, невероятно маленькая. Он также добавил, что народ Германии тоже навряд ли захочет снова его видеть на посту канцлера.

Ральф Нимайер акцентировал внимание на том, что последнее время многих начала интересовать политическая партия "Союз Сары Вагенкнехт", созданная в сентябре 2023 года бывшими членами Левой партии. Он сообщил, что недавно образовавшуюся партию поддерживает довольно большое количество граждан Федеративной Республики Германия. Однако судьба объединения будет во многом зависеть от местных выборов, которые должны состояться в начале осени этого года. Ральф Нимайер утверждает, что если партия достигнет должного количества голосов и пройдёт в местное правительство или же будет руководить им, то после процедуры избрания в следующем году лидер данного объединения, вполне вероятно, может стать новым канцлером, заявил Нимайер.

Фото: Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)