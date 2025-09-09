Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Драники
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:26

Пышные оладьи за минуты: рецепт на кефире, который экономит силы и кошелёк

Кулинарный рецепт: оладьи на кефире с зелёным луком сохраняют сочность

Представьте: нежные, пышные оладьи, которые тают во рту и идеально подходят для любого времени дня. Они не только вкусны сами по себе, но и могут стать отличной альтернативой хлебу к супу или легким перекусом. А если добавить их на праздничный стол, гости будут в восторге!

Почему именно этот рецепт?

Оладьи на кефире с зелёным луком и яйцом — это не просто блюдо, а настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Они получаются мягкими, с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Подходят на завтрак, ужин или даже обед. Попробуйте — и вы поймете, почему их так любят!

Ингредиенты

  • Кефир — 220 мл
  • Яйца — 3 шт. (1 сырое, 2 варёные)
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Зелёный лук — 10 г
  • Растительное масло — 30 г

Пошаговое приготовление

Как сделать оладьи на кефире с зелёным луком и яйцом? Подготовьте для этого необходимые ингредиенты. Два яйца заранее отварите в кипящей воде 7-8 минут. Затем горячую воду слейте и охладите яйца в холодной воде. Муку просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Для приготовления теста соедините кефир с содой. Добавьте яйцо, сахар и соль. Все перемешайте. Затем постепенно вводите просеянную муку. Высыпать сразу всю муку не надо. В количестве муки ориентируйтесь по желаемой консистенции теста. Чем гуще будет тесто, тем толще будут готовые оладьи.

Отварные яйца очистите от скорлупы и порубите ножом. Зелёный лук ополосните и мелко нарежьте. Измельчённый лук и яйца добавьте в чашу к тесту и все смешайте. Готовое тесто на оладьи получается достаточно густое. Именно из густого теста будут получаться пышные оладьи.

На горячую сковороду налейте немного растительного масла и ложкой выкладывайте понемногу теста. Готовьте оладьи на небольшом огне с двух сторон, чтобы они успевали пропечься внутри.

Оладьи подрумянятся и станут золотистого цвета. Готовые оладьи снимайте на бумажное полотенце, чтобы удалить с них лишнее масло. Очень вкусные оладьи с зелёным луком и яйцом готовы! Дополните их сметаной и подавайте к столу.

