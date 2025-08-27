Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:17

Октоберфест: зачем тысячи туристов устремляются в Мюнхен в сентябре

Сентябрь в Мюнхене: фестиваль пива и баварской культуры

Каждый сентябрь Мюнхен превращается в столицу веселья и традиций. Октоберфест — крупнейший народный фестиваль Германии, на который съезжаются миллионы туристов. Несмотря на название, праздник начинается в конце сентября и длится около двух недель.

Атмосфера баварских традиций

Октоберфест — это не только пиво, хотя его здесь действительно море. Фестиваль открывают красочными шествиями в традиционных костюмах, а улицы города наполняются музыкой духовых оркестров. Повсюду — ярмарки, аттракционы и театрализованные представления.

Пиво и гастрономия

Каждая пивоварня Мюнхена устанавливает свой шатёр, где подают фирменное пиво, сваренное специально для фестиваля. К нему идут традиционные закуски: брецели, жареные колбаски, курица-гриль, свиные рульки. Даже те, кто равнодушен к пиву, находят удовольствие в гастрономическом разнообразии.

Костюмы и яркость

Одно из главных впечатлений Октоберфеста — баварская одежда. Мужчины надевают кожаные штаны — "ледерхозе", женщины — яркие "дирндли". Это создаёт особую атмосферу погружения в культуру региона и превращает праздник в красочное зрелище.

Семейный формат

Несмотря на славу пивного фестиваля, Октоберфест подходит и для семейного отдыха. В будние дни здесь тише: работают аттракционы, карусели, цирковые представления, а в парке можно увидеть костюмированные шествия.

Почему ехать именно в сентябре

Хотя название обещает "октябрьский" праздник, в реальности основная часть фестиваля проходит в сентябре. Это связано с более мягкой погодой: в конце сентября в Мюнхене ещё тепло и комфортно, в отличие от прохладного октября.

Праздник, который стоит пережить

Октоберфест — это не просто событие для любителей пива. Это уникальное сочетание традиций, веселья и гастрономии, которое делает сентябрь идеальным временем для поездки в Баварию. Даже если вы не поклонник хмельных напитков, атмосфера праздника подарит яркие воспоминания.

