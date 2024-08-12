Военнослужащие украинской армии, которые находились между Дзержинском (украинское название — Торецк), а также населенным пунктом Новгородское (украинский Нью-Йорк) попали в оперативное окружение. Об этом сообщил советник губернатора ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Life".
"В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка [ВСУ], которая находится под постоянным огневым контролем", — сообщил советник Дениса Пушилина.
Кроме того, он добавил, что у российской армии по всей линии боевого соприкосновения имеется преимущество. В частности он отметил покровское направление, а именно районы населенных пунктов Гродовка и Новогродовка.
Также Кимаковский сообщил, что около Константиновки ВС РФ смогли выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения группировки ВСУ, которая находится в Угледаре.
Фото: commons.wikimedia.org/SPC Joshua Leonard
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