Готовим окрошку по-особенному, с изыском: с лососем и креветками

В жаркий летний день ничто так не освежает, как тарелка вкусной и прохладной окрошки. Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычный вариант этого традиционного блюда — окрошку со слабосолёным лососем и креветками. Это сочетание морепродуктов и овощей подарит вам неповторимый вкус и свежесть, которые так необходимы в знойные дни.

Ингредиенты:

слабосолёный лосось — 200 г;

отварные креветки — 100 г;

яйца — 4 шт.;

зелёный лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

свежие огурцы — 5 шт.;

сыворотка или белый квас — 1,5 л;

сметана — 100 мл;

соль, чёрный перец — по вкусу;

редис — по желанию;

горчица, хрен — по вкусу;

лимон — 0,5 шт.

Приготовление:

Нарежьте лосось мелкими кубиками, удалив все кости. Очистите креветки. Натрите два огурца на тёрке, а три нарежьте кубиками. Отварите яйца, отделите белки от желтков и нарежьте белки кубиками, а желтки протрите через сито. Мелко нарубите лук и укроп, посолите и слегка разомните руками, чтобы выделился сок. Нарежьте мясо мелкими кубиками. Смешайте сыворотку или квас со сметаной, добавьте измельчённые желтки, хорошо перемешайте, затем приправьте горчицей, хреном, солью и свежемолотым перцем по вкусу. Выложите в тарелку слоями рыбу, яйца, зелень и огурцы, украсьте по вкусу. Залейте заправкой и приправьте несколькими каплями лимонного сока.

Фото: commons.wikimedia.org/ Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)