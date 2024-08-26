Готовим окрошку по-особенному, с изыском: с лососем и креветками

В жаркий летний день ничто так не освежает, как тарелка вкусной и прохладной окрошки. Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычный вариант этого традиционного блюда — окрошку со слабосолёным лососем и креветками. Это сочетание морепродуктов и овощей подарит вам неповторимый вкус и свежесть, которые так необходимы в знойные дни.
Ингредиенты:
- слабосолёный лосось — 200 г;
- отварные креветки — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- зелёный лук — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- свежие огурцы — 5 шт.;
- сыворотка или белый квас — 1,5 л;
- сметана — 100 мл;
- соль, чёрный перец — по вкусу;
- редис — по желанию;
- горчица, хрен — по вкусу;
- лимон — 0,5 шт.
Приготовление:
- Нарежьте лосось мелкими кубиками, удалив все кости.
- Очистите креветки.
- Натрите два огурца на тёрке, а три нарежьте кубиками.
- Отварите яйца, отделите белки от желтков и нарежьте белки кубиками, а желтки протрите через сито.
- Мелко нарубите лук и укроп, посолите и слегка разомните руками, чтобы выделился сок.
- Нарежьте мясо мелкими кубиками.
- Смешайте сыворотку или квас со сметаной, добавьте измельчённые желтки, хорошо перемешайте, затем приправьте горчицей, хреном, солью и свежемолотым перцем по вкусу.
- Выложите в тарелку слоями рыбу, яйца, зелень и огурцы, украсьте по вкусу.
- Залейте заправкой и приправьте несколькими каплями лимонного сока.
Фото: commons.wikimedia.org/ Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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