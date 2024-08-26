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Окрошка с лососем и креветками: изысканный вариант любимого холодного супа
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  • Опубликована сегодня в 5:16

Готовим окрошку по-особенному, с изыском: с лососем и креветками

Окрошка с лососем и креветками: изысканный вариант любимого холодного супа

В жаркий летний день ничто так не освежает, как тарелка вкусной и прохладной окрошки. Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычный вариант этого традиционного блюда — окрошку со слабосолёным лососем и креветками. Это сочетание морепродуктов и овощей подарит вам неповторимый вкус и свежесть, которые так необходимы в знойные дни.

Ингредиенты:

  • слабосолёный лосось — 200 г;
  • отварные креветки — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • зелёный лук — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • свежие огурцы — 5 шт.;
  • сыворотка или белый квас — 1,5 л;
  • сметана — 100 мл;
  • соль, чёрный перец — по вкусу;
  • редис — по желанию;
  • горчица, хрен — по вкусу;
  • лимон — 0,5 шт.

Приготовление:

  1. Нарежьте лосось мелкими кубиками, удалив все кости.
  2. Очистите креветки.
  3. Натрите два огурца на тёрке, а три нарежьте кубиками.
  4. Отварите яйца, отделите белки от желтков и нарежьте белки кубиками, а желтки протрите через сито.
  5. Мелко нарубите лук и укроп, посолите и слегка разомните руками, чтобы выделился сок.
  6. Нарежьте мясо мелкими кубиками.
  7. Смешайте сыворотку или квас со сметаной, добавьте измельчённые желтки, хорошо перемешайте, затем приправьте горчицей, хреном, солью и свежемолотым перцем по вкусу.
  8. Выложите в тарелку слоями рыбу, яйца, зелень и огурцы, украсьте по вкусу.
  9. Залейте заправкой и приправьте несколькими каплями лимонного сока.

Фото: commons.wikimedia.org/ Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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